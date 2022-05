Rojo, proyecto nominado al XI Premio Luis Caballero, llega a tres espacios de Bogotá

La inauguración de esta edición del galardón se llevará a cabo el miércoles 18 de mayo a las 4 p.m. y tendrá a Rojo, el proyecto de Giovanni Vargas, como primer expositor (Cortesía, Idartes).

ROJO, Construir de nuevo un mundo. Una exploración en complicidad. Así se titula estre proyecto nominado al Premio Luis Caballero que desde esta semana llega tres espacios distintos de la ciudad y una plataforma virtual. El CK:\WEB, proyecto experimental multimedia de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología del Idartes, El Parqueadero - Nemo, ubicado en el MAMU del Banco de la República, el Observatorio Astronómico Nacional - CARMA y el Planetario de Bogotá - AMFE.

Esta exposición, curada por Giovanni Vargas, incluye una variedad de voces que aproximan nuestra realidad a la de un planeta distinto como Marte, que si bien se encuentra muy cerca de la Tierra, no es nada parecido. El recorrido comienza con el Edén, un nuevo, rojo y polvoriento Edén, y está planteado desde un archivo que permite mutaciones de conexión, proponiendo relaciones plausibles en ocasiones, imposibles por momentos, entre sus elementos más destacables.

El curador es un artista nacido en Cali con estudios en Artes Plásticas del Instituto Departamental de Bellas Artes. En el 2002, Vargas se trasladó a Bogotá, mientras adelantaba su maestría en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Nacional de Colombia. Desde 1998 ha participado en diferentes exposiciones colectivas en Salones Regionales y Nacionales, e internacionalmente en la Trienal Poligráfica de San Juan de Puerto Rico (2009), en Reclaiming the Useful: From Modernism to Self-Builds in Latin-America (Farsta, Estocolmo, 2014) y Frente a la Euforia São Paulo (Brasil, 2015).

Actualmente, su trabajo gira en torno a la arquitectura y el espacio urbano, y de manera especial, a la idea de habitar. Algunos de sus proyectos evidencian un interés por las formas de vida que se encuentran recluidas en ciertos personajes y su biografía intelectual, lo que lo motiva a abordar distintas formas narrativas en sus presentaciones. Entre sus últimas propuestas, las ideas de finitud y soledad son un elemento central de reflexión, como en Rojo, el proyecto con el que hoy se encuentra nominado al Premio Luis Caballero.

Estará disponible en distintos espacios de la ciudad hasta el 3 de julio (Cortesía, Idartes).

Este galardón es una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya organización y puesta en escena está a cargo de la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Las y los nominados a cada versión del Premio se seleccionan a través de una convocatoria pública que se realiza cada dos años y está dirigida a artistas mayores de 35 años con mediana trayectoria.

Los proyectos nominados configuran un ciclo de intervenciones artísticas que presta atención a las cualidades espaciales, sociales, geográficas, históricas, políticas y/o arquitectónicas-urbanas de los espacios que las albergan. El Premio se caracteriza por enfocarse en dos dimensiones: la trayectoria de los artistas nominados y la relación de cada propuesta con el espacio en el cual se exhibe.

En esta undécima versión del Premio Luis Caballero, los ocho artistas que participan son Nadia Granados, María Isabel Rueda, María Isabel Arango, Giovanni Vargas, Jaime Alberto Franco, Juan Obando, Iván Navarro y Adrián Gaitán, quienes resultaron seleccionados entre los 41 participantes habilitados para recibir el estímulo económico de $18′000.000 para el desarrollo de sus proyectos.

Rojo estará disponible hasta el 3 de julio y podrá ser apreciado en los siguientes escenarios:

El Parqueadero - Calle 11 No. 4 - 21

Horarios:

Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados - 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Domingos - 10:00 a.m. a 5.00 p.m.





Observatorio Astronómico Nacional - Calle 8 No. 8 - 00

Horarios:

De lunes a viernes en las siguientes franjas horarias - 11:00 a.m. y 3:30 p.m.

Para ingresar debe diligenciar el siguiente formulario con 72 horas de anticipación: https://n9.cl/xc43x





Planetario de Bogotá - Calle 26B No. 5 - 93

Horarios:

Martes, miércoles y jueves - 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

Viernes y sábados - 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

Domingos y festivos - 9:00 a.m. a 6:30 p.m.





Para más información, consulte el siguiente enlace: https://premioluiscaballero.gov.co/





