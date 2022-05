Millonarios y Deportivo Cali abren los cuartos de final de la Liga Femenina en Colombia

PALMIRA - COLOMBIA, 24-04-2022: Deportivo Cali y Atlético Nacional en partido por la fecha 14 como parte de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022 jugado en el estadio Deportivo Cali de la ciudad de Palmira. / Deportivo Cali and Atletico Nacional in match for the date 14 as part of Women’s League BetPlay DIMAYOR 2022 played at Deportivo Cali stadium in Palmira city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

La Liga de Fútbol Femenino en Colombia inicia su fase final con partidos que desde ya comienza a perfilarse como clásicos en el campeonato. El primero de los cuatro partidos será entre Millonarios FC y Deportivo Cali en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. El resto de jornada se completará el domingo, con los partidos Pereira vs Independiente Medellín, Llaneros vs. Santa Fe y Junior vs. América de Cali.

El partido entre ‘embajadoras’ y ‘azucareras’ por fases finales ya tiene historia, fue en el 2020, cuando Millonarios FC se impuso 4-3 en el marcador global de los cuartos de final. Aquel torneo las campeonas fueron Independiente Santa Fe tras derrotar a América de Cali, verdugo de las capitalinas en la semifinal, con marcador de 4-1

En esta ocasión el presente de ambos equipos es totalmente diferente, pues mientras Millonarios juega con un equipo sin figuras destacadas, Deportivo Cali tiene el rótulo de campeonas, así como de favoritas al contar con jugadoras de selección Colombia, como lo son Linda Caicedo, Carolina Arias, Tatiana Ariza y Stefany Castaño. En el duelo jugado esta temporada la victoria fue para las vallecaucanas 2-0. La única que se perderá el partido será la defensora central Jorelyn Carabalí por la expulsión en la última fecha

El partido de este sábado 14 de mayo se jugará desde las 3 de la tarde y será la antesala del partido del equipo masculino que busca, ante Alianza Petrolera, asegurar el cupo como cabeza de grupo en los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay 2022-I. Esto obligó a no permitir el ingreso de hinchas visitantes y de invitar a los seguidores ‘albiazules’ a llegar temprano al estadio capitalino.

El partido que en el papel luce como más pareja por las jugadoras de su nómina es el que protagonizarán Junior FC y América de Cali en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Sin embargo la irregular campaña de las ‘tiburonas’, que aseguraron su clasificación hasta la última fecha, hace generar dudas. Entre tanto el América de Cali finalizó la fase de grupos como líder, por ende son las máximas candidatas al título. El horario elegido para este duelo fue el de las cinco de la tarde, el domingo 15 de mayor a las 5 de la tarde.

Los otros dos partidos de los cuartos de final será entre Club Llaneros vs. Independiente Santa Fe, en un duelo inédito en las fases finales del campeonato femenino. Esta es la primera vez que el equipo de Villavicencio jugará unos cuartos de final, mientras que Santa Fe es el equipo con más títulos en el torneo femenino, dos. El encuentro será a las 3 de la tarde en el estadio Macal en el Meta.

El partido que abrirá la jornada del domingo será entre Independiente Medellín vs Deportivo Pereira en la capital de Risaralda. El partido será a las 11 de la mañana y el favorito en la serie es el conjunto antioqueño, una vez campeón del torneo y cuarto en la presente temporada de la fase todos contra todos. Por su parte, las ‘matecañas’ sacaron ventaja de la abultada derrota del Deportes Tolima en la última fecha para instalarse en la fase final.

