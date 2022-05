Gustavo Petro canceló su agenda en Yopal por molestias de salud

El candidato presidencial le hizo una invitación al uribismo. Foto: Colprensa

Este 12 de mayo, el jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada, informó que el candidato presidencial del Pacto Histórico tuvo que cancelar su agenda en Yopal, Casanare, por una molestia estomacal.

Ya casi nos vemos en El Resurgimiento. #LaCampañaPetro estará en Casanare haciendo presencia en una tierra que es prioridad para el proyecto de país que nos une. @petrogustavo no asistirá, pero envía todo su amor. Por tanto trajín le recomendaron pausar un día. Mándenle buena vibra.

Alfonso Prada anuncia los cambios en la agenda del candidato Gustavo Petro.

Según La FM, el candidato ha presentado molestias estomacales, por lo que tuvo que pausar su agenda mientras se recupera, pero que el viernes regresará a la gira que tiene programada en el departamento de Putumayo,

En marzo, el líder de la izquierda colombiana ya había suspendido un evento de campaña por molestias de salud. En esa ocasión no pudo llegar al evento de adhesión del movimiento Fuerza Ciudadana que se llevó a cabo en el Hotel Tequendama.

“Entiendo que están aquí desde las nueve de la mañana. Lo que les voy a decir no es palabra de político, no es mentira lo que les voy a decir. El candidato presidencial Gustavo Petro no pudo asistir porque está indispuesto y está siendo objeto de algunos exámenes médicos. Créanme que yo no vengo a decir mentiras y se me cae la cara de vergüenza porque sé el esfuerzo que han hecho para venir aquí”, aseguró en ese momento Armando Benedetti.

El pasado 31 de marzo, al debate de la Javeriana asistieron decenas de estudiantes que hicieron fila en el auditorio con el propósito de escuchar específicamente a este candidato. Su esfuerzo no se vio recompensado: fueron informados de que Petro no llegaría y comenzaron a abandonar el recinto alegando otras ocupaciones.

Otros alumnos esperaron el mismo tiempo en el auditorio para escuchar al candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. No obstante, Fico canceló su participación bajo el argumento de que no asistiría a un debate en el que no estuviera Petro.

El miércoles 12 de este mes, el candidato estuvo en los municipios de Madrid y Fusagasugá y recorrió hace pocos días el municipio de Magdalena.

“El candidato ha estado recorriendo el país de sur a norte, es normal que tome una pausa ante el agite y tanto trajín”, dijeron a la emisora fuentes de la campaña.

Petro tuvo cáncer temprano

En 2020, el candidato presidencial Gustavo Petro anunció que padecía un “cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago” que le fue diagnosticado por un médico en Cuba.

“Decidí viajar a la República de Cuba a realizarme exámenes de salud completos. Allí el 2 de marzo (del año pasado) se me diagnosticó una enfermedad: cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago”.

Meses después, el candidato del Pacto Histórico reveló el parte médico que le fue entregado por los especialistas en Cuba y anunció que ya no tiene células cancerígenas, como lo demuestran los exámenes que le practicaron después del procedimiento al que se sometió en Cuba, justamente ante la posibilidad de tener un cáncer de esófago.

