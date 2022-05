Federico Gutiérrez llegó por sorpresa al colegio de sus hijos

Fico Gutiérrez

A través de sus redes sociales, el candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, dejó ver el momento que vivió con su familia luego de llegar, por sorpresa, al colegio de sus hijos, Emilio y Pedro. Según destacó, se tomó un tiempo en su trabajo de campaña para ser el aspirante elegido a la jefatura del Estado para pasar tiempo con las personas más importantes de su vida: su familia. El candidato hizo públicas fotografías en las que se le ve posando con sus hijos y con otros padres de familia que se sorprendieron con la presencia del líder político.

“Hoy hice una pausa de unas horas en la campaña a la Presidencia de Colombia, para asistir en compañía de Margara a la reunión más importante, al encuentro de Padres de familia del Colegio de mis hijos Emilio y Pedro. Nada más importante que los hijos y la familia”, escribió en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el resultado de la más reciente encuesta de Yanhaas, Fico ocupa el segundo lugar de intención de voto del los colombianos a semanas de las elecciones presidenciales, con un 21%, lo que lo ubica por debajo de su colega Gustavo Petro que, desde el Pacto Histórico, tiene una intención de voto del 40% de los encuestados. El tercer puesto lo ocupa el voto en blanco (13%), por encima de Rodolfo Hernández (12%), Sergio Fajardo (7%) e Ingrid Betancourt (1%). El 6 % de los consultados asegura que está indeciso respecto a su decisión. Los comicios están pensados para ser realizados el próximo 29 de mayo.

A pesar de los resultados, comentó el director de YanHaas, Oswaldo Acevedo, no se descarta un repunte de Gutiérrez. “Hay un hecho histórico del año 1998 que demostró que una candidata presidencial que era Noemí Sanín en su momento pasó de 10 puntos a 28 puntos en solo 18 días (...) De manera que todavía quedan en la mesa para disputarse esos votos, que podrían darle un impulso muy grande al candidato presidencial que está de segundo que es ‘Fico’ Gutiérrez”, argumentó.

En días recientes, el candidato estuvo en medio de la polémica luego de que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, asegurara que Sergio Fajardo estaba quemado y que el próximo en su lista sería Fico.

“Yo voy a salir hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de Fico. Necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para que la repliquen”, manifestó Zuleta en un salón con un grupo de personas. La controversia surgió cuando dijo: “Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace nada. Fico fue para todos una sorpresa y nosotros decíamos ‘ya a Fajardo lo quemamos’ y fue una tarea dura hasta la Procuraduría y Contraloría para demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia (...) No lo teníamos en el panorama. Nadie conocía en Colombia a Fico (...) y creíamos que la disputa mayor iba a ser con Rodolfo o Fajardo”, destacó.

Federico Gutiérrez, ante la situación, destacó: “Pido a las autoridades investigar la confesión del delito de parte de la señora Zuleta, escudera de Petro, de cómo según ella ‘ya a Fajardo lo quemamos’”. El candidato expresó su solidaridad con Sergio Fajardo y aseguró que se trata de una “política sucia e ilegal. Ojo Colombia. Amenazada la Democracia”.

“A Federico Gutiérrez y todos los uribistas detrás de esa campaña tengo para decirles que por supuesto mi equipo y yo estamos preparando toda la información que tenemos que decir de usted porque usted no debe ser presidente de Colombia”, concluyó Zuleta. La militante del Pacto Histórico invitó al candidato a darle la cara a la situación el próximo 23 de mayo a las 10:00 a.m., día en el que revelará lo que sabe acerca del exalcalde de Medellín. “No crean que vamos a dejar que este país tenga una persona que tenga tanto daño”.





