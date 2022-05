Este es el listado de temas que Gorillaz interpretará en su concierto este jueves en Bogotá

La banda celebra sus 20 años y se presentarán en Bogotá el 12 de mayo (Radionica).

Han pasado más tres años desde la primera y única vez que la banda de Damon Albarn se presentó en Colombia. Esto fue en el marco del Festival Estéreo Picnic 2018. Se encontraban entre los artistas más cotizados de aquel cartel y su concierto dio fe de ello, en medio de las acostumbradas lluvias del festival. Con las gotas ya sobre el rostro, la gente se hizo sentir y un simple “Hello. Is anyone there?” bastó para que el público estallará de emoción.

El concierto empezó con la canción M1 A1 y en la pantalla iban apareciendo 2-D, Murdoc, Noodle y Russel. En total cantaron 19 canciones, yendo de sus temas nuevos a los clásicos, pero dándole importancia a las canciones de su álbum Humanz. Ni la lluvia ni el barro evitaron que se viviera una jornada épica, y precisamente esas buenas sensaciones son las que se esperan vivir de nuevo en el concierto que tendrá lugar en Bogotá el 12 de mayo.

Gorillaz regresa al país como parte de su gira de celebración por sus 20 años de trayectoria. El concierto, que tendrá a LosPetitFellas como teloneros, promete ser un encuentro para el recuerdo de los fanáticos que han sabido vibrar con esta banda que ha redefinido la estética musical del siglo XXI, siendo fieles a su libertad creativa en todo momento.

La gira de la banda no lleva nombre alguno. En los distintos países donde se presentará se le ha dado el nombre de Gorillaz Live, pero aquello importa poco cuando se sabe que saldrán con todo a recordar sus canciones más sonadas.

La lista de temas rememorará, justamente, los de su primer álbum, pero hará un recorrido por los 20 años de la banda. Son 21 canciones en total y, salvo alguna decisión interna, no habrán variaciones de un país a otro.

SETLIST GORILLAZ TOUR 2022

-M1 A1

-Strange Timez

-Last Living Souls

-Tranz

-Aries

-Tomorrow Comes Today

-Rhinestone Eyes

-19-2000

-Cracker Island

-O Green World

-(Damon piano intro)

-Pirate Jet

-On Melancholy Hill

-El Mañana

-Stylo (with Bootie Brown)

-Kids With Guns

-Interlude: Elevator Going Up

-Andromeda (D.R.A.M. Special vocal outro)

-Momentary Bliss

-Dirty Harry

-Superfast Jellyfish

-Feel Good Inc.

-Clint Eastwood

Esta banda integrada por Damon Albarn, Jamie Hewlett, Remi Kabaka Jr. y los adorados 2-D, Murdoc, Niccals, Russel Hobbs y Noodle, se ha caracterizado por la capacidad constante que tienen sus integrantes de explorar con nuevos sonidos y dar con nuevas formas de difundir su música. Más que una banda, Gorillaz se ha presentado como una experiencia en la que la música es solo una excusa para darle rienda suelta a la creatividad.

En 1998, Albarn compartía apartamento con Jamie Hewlett, el ilustrador que creó a Tank Girl. Una tarde estaban viendo videos de MTV y se cansaron del concepto visual que la mayoría exploraba. Ante su insatisfacción, decidieron ponerse a trabajar y así nació Gorillaz, una idea que buscaba quebrar toda la estética de la industria musical del momento.

Dos décadas de esto los han ubicado entre las agrupaciones más importantes de lo que va del siglo y una de las más camaleonicas. Su álbum debut dejó importantes himnos musicales para esta generación con temas como el ya mencionado Clint Eastwood o 19-2000; su trabajo posterior ha permitido ver una evolución asombrosa en sus ideales. Seis álbumes los respaldan: Demons Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018) y Song Machine, Season One: Strange Timez (2020).

“Colombia, que lindo país”, dijo Damon Albarn en aquel 2018. Esa noche se confirmó el amor incondicional del público colombiano hacia la banda. Un amor que resurgirá en la noche de este 12 de mayo, en el Movistar Arena.





