Españoles en el equipo de seguridad del candidato habrían detectado plan para asesinar a Petro

Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Humana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

Desde hace algunos días, el entorno cercano a Gustavo Petro, y el candidato mismo, han denunciado una serie de amenazas anónimas que atentan contra la seguridad del político. Algunos de los miembros de su equipo de seguridad habrían detectado un plan para atentar contra la vida del político en Dos Quebradas, Risaralda, afirmando que serían cinco los sicarios contratados, a quienes les pagarían la suma de 500 millones de pesos, por cabeza.

Los responsables de haber dado con esta información son dos extranjeros que hacen parte de la seguridad del candidato del Pacto Histórico. Un par de españoles que fueron traídos por otros nacionales suyos, de gran confianza para la familia Petro. Uno de ellos está permanentemente en Colombia y el otro viaja frecuentemente. Ambos habrían interceptado la delicada información que hoy tiene a gran parte del país en un estado de conmoción. Las redes sociales de usuarios partidarios del candidato, y de algunos otros que no están de acuerdo con sus ideas, exponen una preocupación colectiva ante un posible asesinato del político y se anticipan a decir que de darse algo como esto, lo ocurrido con El Bogotazo en 1948 podría repetirse ahora, en 2022.

Tras las denuncias realizadas en torno a las amenazas, el ministro del Interior y la Policía Nacional aseguraron que no existen planes que atenten contra la seguridad e integridad de Gustavo Petro, pero lo cierto es que no tienen la menor idea. Si bien no hay inteligencia que haya comprobado la información, los rumores circulan con fuerza. El ministro Daniel Palacio aseguró que Iván Duque, el presidente de la República, ha hecho especial hincapié, desde el inicio de las campañas, en garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales. “Hoy, todos cuentan con esquemas de seguridad adecuados”, dijo, y aseguró que “luego de haber consultado con las fuerzas militares, con las agencias de inteligencia del Estado, no se ha evidenciado ningún plan que corresponda a el grupo delincuencial organizado de ‘La cordillera’, que opera en el departamento de Risaralda. Eso se ha podido confirmar y cotejar con las diferentes agencias de inteligencia de la fuerza pública”.

Por su parte, mediante un comunicado oficial, la Policía Nacional recalcó que hasta el momento no tienen información de inteligencia, ni vinculada a procesos judiciales, que permita inferir algún tipo de plan criminal cuyo objetivo sea ultimar al político. “Aunque no se ha evidenciado la existencia de ningún plan contra el candidato Petro, la información pública divulgada el día de hoy se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con noticia criminal No. 110016103502202200047, con el fin de verificar, desde su competencia, las denuncias que allí se formulan”, señala el comunicado.

El equipo de seguridad de Petro, con los dos españoles a la cabeza, se mantiene firme la información recogida y no bajarán la guardia, pues, de primera mano, se conoció sobre este plan del grupo ‘La cordillera’ que, además, involucraría a un integrante de la Sijin. Esta información fue verificada por el equipo de análisis e investigaciones de la campaña de Petro a la presidencia, quienes habrían recogido inteligencia en torno a esta persona que, según algunos miembros de la institución policial, habría participado en el asesinato de Lucas Villa, el líder juvenil.

Ante esto, la gira de Gustavo Petro por el Eje Cafetero fue cancelada. “La decisión obedece a que se ha recibido información que podría poner en riesgo la integridad del candidato presidencial, por lo cual, la campaña ha preferido guardar prudencia”, afirmó el equipo de seguridad.

Las autoridades mantienen que tanto el candidato, como su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, cuentan con uno de los esquemas de seguridad más robustos del país, que incluye una presencia importante de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección.





SEGUIR LEYENDO: