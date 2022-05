Incendio en Soacha, al sur de Bogotá, deja cinco casas destruidas

Este lunes 2 de mayo, en las horas de la noche se presentó un grave incendio en la comuna 4, barrio Brisas de La Arenera del municipio de Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con lo reportado por las autoridades el hecho dejó varias viviendas afectadas, aún no dejó ninguna persona lesionada.

Al lugar de los hechos llegaron rápidamente el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, donde tomaron rápidamente el control de la situación que provocó que cinco casas de la zona fueran afectadas a un 100 por ciento.

Según comentó la Oficina de Gestión del Riesgo de Soacha, hasta el momento no se sabe que generó el incendió por lo que lo ocurrido será investigado. Además, aseguró que dado que el hecho dejó al menos cinco familias afectadas, estas recibirán una ayuda por parte de las autoridades.

“Hasta el momento no se conoce la causa, pero el Cuerpo Oficial de Bomberos atendió la emergencia controlando el fuego y en las próximas horas se estarán entregando las ayudas humanitarias a los afectados, además de hacer un estudio estructural de la zona”, señaló.

Bomberos hablan sobre incendio en Soacha

Otros incendios

Hace menos de un mes también se presentó un incendió en Bogotá. Al parecer todo se dio, por un fuego que levantaron habitantes de la calle para calentarse por las bajas temperaturas que estaba reportando la capital, el hecho ocurrió en la antigua sede de la Embajada de Venezuela, ubicada al norte de la capital de la República.

Los hechos se presentaron después de las 2:00 a.m.; reportes de la comunidad facilitaron la acción de urgencia por parte de los Bomberos de Bogotá, quienes se apersonaron a los pocos minutos de establecida la alarma. Los uniformados no reportaron personas lesionadas ni daños a la infraestructura en el lugar de los hechos. El incendio fue contenido a las 3:00 a.m. sin que se hayan generado otras conflagraciones en la zona.

A esto se le suma, el incendió que se vivió el 11 de marzo, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá. A la sede de la institución policiaca, ubicada en la Avenida Boyacá con calle 147, llegó el cuerpo de Bomberos de la ciudad, cuyos representantes confirmaron que la conflagración inició en la cocina del Centro Social de Oficiales (CESOF), que queda en el segundo piso del edificio.

Los rescatistas informaron que no se reportaron heridos y solo hubo pérdidas materiales, gracias a las rápidas maniobras que las unidades de bomberos de Bicentenario, Caobos, Puente Aranda y Ferias, en unísono con los demás organismos de rescate, dispusieron para controlar las llamas.

“No hay ninguna persona lesionada y todo está bajo control”, expresó el coronel Zaid Pabón, director de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional.

En redes sociales, varios vecinos reportaron las imágenes de las llamas que se abrían paso por el edificio; de hecho, ellos también advirtieron a las autoridades para que arribaran al lugar de los hechos para controlar la situación.

Por su parte, los bomberos capitalinos dieron un parte de tranquilidad a la comunidad, dado que informaron, a través de sus canales oficiales que “a la hora se encuentra controlado el incendio. Se procede a liquidar puntos calientes y a hacer remoción. Se activó el Grupo Especializado de Investigación de Incendios para determinar el origen y la causa. El área se encuentra asegurada”, señaló el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.





