Feminicidio en Cartagena: hombre asesinó a su pareja, hirió a su hijastra adolescente y luego trató de suicidarse

Un lamentable caso de violencia contra la mujer sucedió en el territorio nacional, se trata de un nuevo feminicidio ocurrido en Cartagena, en el barrio Zaragocilla, donde un hombre de 22 años agredió en repetidas ocasiones a su pareja sentimental con una arma blanca causándole la muerte.

Se trata de la identificada como Verena Hernández de 44 años, quien fue agredida por su joven pareja sentimental causándole heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte. Verena no fue la única víctima del homicida de 22 años, puesto que el sujeto también agredió con el cuchillo a la hija de Verena, una niña de 14 años.

Las autoridades indicaron que cuando procedieron a capturar al sujeto agresor, este saltó de un segundo piso para evitar así su aprensión, plan que no se salió como lo deseaba puesto que terminó con varias fracturas y sometido por la Policía Metropolitana de Cartagena.

El agresor y asesino deberá afrontar cargos por feminicidio agravado y tentativa de homicidio. El General Nicolás Zapata, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. señaló que es el cuarto feminicidio que se completa en la ciudad heroica.

Según dieron a conocer medios locales Verena Hernández, era contratista de Secretaría de Planeación, razón por la cual la entidad distrital envió su pésame y rechazó tajantemente la violencia contra las mujeres en el territorio caribeño.

“Esto ha generado un profundo dolor, ella era una contratista, compañera de trabajo que fue víctima de la violencia basada en género, víctima de la violencia intrafamiliar … desde la Administración Distrital enviamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia”, señaló la secretaria del Interior de Cartagena, Paola Pianeta Arango.

Secretaría de Planceación señaló que se activó la ruta de control a víctimas para que sea atendida la hija de la fallecida funcionaria, junto a sus familiares.

Otro hecho de violencia contra la mujer se registró en la capital de la República: la Fiscalía General de la Nación le dio cárcel a un hombre que habría agredido físicamente a la pareja sentimental y le causó la muerte a su animal de compañía.

“Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a John Freddy Romero, quien habría agredido a su compañera sentimental en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá”, señaló el ente acusador.

Según relató la Fiscalía el reprochable acontecimiento sucedió el pasado 27 de abril, cuando el identificado como John Romero habría llegado al lugar conde vivía con su pareja sentimental y presuntamente allí el agresor la habría golpeado en reiteradas ocasiones.

Uno de los sucesos estremecedores y reprochables del acto salvaje fue que el presunto agresor habría matado la mascota de la mujer agredida: “En medio de lo que sucedía, el animal de compañía, una canina de raza french poddle, llamada Canela, le ladró al señalado agresor. Los elementos de prueba indican que la respuesta, al parecer, fue una patada que le causó la muerte al animal”, señaló la Fiscalía.

Los gritos de horror de la víctima alertaron a los vecinos y familiares que llamaron a las autoridades para que capturaran al agresor Romero.

Según indicó el ente acusador no era la primera vez que agresor cometía actos violentos contra su pareja: “Esta era la segunda ocasión en la que el hoy procesado habría atacado a su compañera sentimental; sin embargo, no había sido denunciado. En ese sentido, la Fiscalía le imputó los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato animal. Los cargos no fueron aceptados”.

