“Gustavo Petro es un pelele y Ernesto Samper un cínico”, expareja de Gilberto Rodríguez Orejuela

Esposa Gilberto Rodríguez Orejuela, Aura Rocío Restrepo, apunta contra un candidato a la presidencia y un exmandatario nacional.

Se conocieron nuevos detalles de la supuesta financiación que Gilberto Rodríguez Orejuela habría hecho a la campaña del expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano y que se denunció esta semana por parte de la exreina de belleza Aura Roció Restrepo, expareja del capo de los años noventa en Colombia.

La mujer dialogó con la revista Semana y no solo se mostró muy molesta con el exjefe de Estado por ser “cínico” y criticar al candidato presidencial Federico Gutiérrez, sino por evidenciar que él no tiene líos legales cuando ella tendría pleno conocimiento de que, supuestamente, Samper habría sido financiado por el Cartel de Cali y otros importantes narcotraficantes del país.

De acuerdo con Aura Rocío, su exmarido le giró plata a muchas personalidades, incluidas Samper, quien usó, supuestamente, ese dinero para su campaña presidencial. El cartel de la capital del Valle del Cauca quería que este llegar al poder “para lograr tumbar la extradición de los narcotraficantes”, expresó Restrepo al medio.

Es más, la exmujer de uno de los capos más poderosos en el siglo pasado en el país asegura que le consta que el exmandatario habló “en muchas ocasiones” con Gilberto Rodríguez Orejuela. Es más, asegura que desde antes de la campaña “eran amigos desde mucho antes”.

De hecho, la exreina dice que la justicia colombiana no actuó en contra del exjefe de Estado, que lideró los destinos de Colombia entre 1990 y 1994, porque los hermanos Rodríguez Orejuela lo habrían beneficiado. ¿Cómo?:

“Si se hubiera comprobado que Samper llegó a la Presidencia gracias a los dineros del narcotráfico y los principales testigos hubiesen sido Gilberto y Miguel Rodríguez, hubiera sido complejo. (...) -A los criminales- les tocó pagar y manipular la investigación para lograr que Samper quedara absuelto. Si lo condenaban, ellos eran los más perjudicados”, contó la expareja del criminal hoy extraditado en los Estados Unidos.

Incluso, Aura Roció Restrepo se atrevió a asegurar que su exmarido compró a los jueces que absolvieron al expresidente, quien también fue secretario general de UNASUR. “Samper era la persona a la que Gilberto más desconfianza le tenía, decía que no era una persona en la que se pudiera confiar. Desde el día en que ganó Samper, y cuando Pastrana sacó los casetes de las interceptaciones, ellos ya sabían que el expresidente no les iba a cumplir”, agregó la excónyuge del narco oriundo de Tolima.

A Petro también le dio duro

Aunque dijo que no quería dar el nombre de otro personaje que le generaba “repudio y fastidio” no tuvo otra opción que revelar que no se soporta al candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien fue miembro de la guerrilla del M19, la misma a la que, según la entrevistada por Semana, también habría recibido plata de su entonces marido y su comitiva criminal.

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial de izquierda colombiano Gustavo Petro, del partido Pacto Histórico de Coalición, habla durante el anuncio de su principal polemista en Bogotá, Colombia, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Nathalia Angarita/Foto de archivo

El repudio que la exreina le tiene a quien hoy lidera la intención de voto a la Presidencia se debe a que los guerrilleros le mataron a su hermano y ella dice que fueron los de las FARC. Es más, hasta le sacó a relucir la polémica propuesta del perdón social y asegura que es algo muy parecido a lo que pasó cuando Samper indultaría a los narcos más temidos del país, incluido el hombre del que se enamoró.

En otros apartes de su entrevista con el medio bogotano, Restrepo dice que no volvió a hablar con su exmarido, hoy pagando por sus múltiples delitos en Estados Unidos, asegura que fue “el amor de su vida” pero que se arrepiente de varias de las fechorías que le ayudó a realizar y que la llevaron a la cárcel en dos ocasiones. Es más, hasta aceptó que le fue infiel para olvidarlo pero tal parece que no funcionó del todo, pues espera verlo nuevamente en un futuro.

Finalmente, le contó a Semana que pronto sacará un nuevo libro donde contará otros detalles que, supuestamente, nadie sabe.

