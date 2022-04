Los mejores memes tras la derrota de Santa Fe contra Millonarios en la Liga BetPlay

Millonarios venció a Santa Fe en el clásico capitalino y los memes no se hicieron esperar. Fotos: redes sociales

Millonarios e Independiente Santa Fe volvieron a ponerse cita este domingo para una nueva edición del clásico capitalino en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Ante más de 30.000 asistentes, el conjunto ‘embajador’ se impuso 2-1 por la fecha 17 y se afianzó en las primeras posiciones de la Liga BetPlay 2022-I, mientras que los ‘cardenales’ comprometieron aún más su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El delantero Diego Herazo fue el encargado de abrir el marcador para Millonarios al minuto 21’, tras aprovechar un rebote de un jugador contrario y ‘picar’ el balón por encima del portero Leandro Castellanos. En el 64’, Neyder Moreno igualó para el ‘león’, rematando luego de recibir la pelota a la altura del punto penal; y, finalmente, un autogol de Francisco Meza, al 89’, terminaría por sentenciar el resultado a favor de los ‘albiazules’ en la capital del país.

Los memes y mensajes burlescos no se hicieron esperar a través de las redes sociales, especialmente de los hinchas de Millonarios, quienes no escondieron su alegría tras derrotar por segunda ocasión consecutiva a su rival de patio en este campeonato. A continuación le presentamos algunas de las mejores piezas compartidas en las plataformas digitales.

Finalizado el encuentro, Gamero resaltó la iniciativa de sus dirigidos para buscar la victoria, aunque reconoció que Santa Fe “fue un rival muy duro”. “Antes de la expulsión fue un partido y después otro. Nos comportamos bien, a pesar de que la cancha no estaba buena intentamos hacer posesión, nuestro inicio de juego. No tuvimos opciones claras pero sí intención de llegar al arco. Son 3 puntos importantes”, sostuvo.

Y, además, manifestó que el objetivo es poder efectuar rotaciones en la plantilla con el fin de tener alternativas de cara a las fases finales del certamen: “El que juega tiene que responder. Contra Pereira me gustó, a veces cuando uno pierde se dice que fue por esos jugadores. No nos vamos a meter que tienen que ser los 11 de hoy, para eso hay 30, 35 jugadores. Buscamos ser cabeza de grupo, lo tenemos que lograr con este equipo y con los que entren. Buscamos recambio para los cuadrangulares”.

En la otra orilla, el uruguayo Martín Cardetti, estratega ‘cardenal’, explicó que la suerte no ha estado del lado del equipo a la hora de obtener resultados positivos: “Es duro, un momento complicado, somos conscientes. No jugamos mal pero no ganamos, eso es realidad. Hoy otra expulsión nos complica. Hay que seguir trabajando para todo lo que viene”.

Adicionalmente, el entrenador ‘charrúa’ señaló que la expulsión del mediocampista Yéiler Góez al minuto 76’ complicó aún más el panorama: “Nos condenó a perder lo que estábamos haciendo. Con uno menos nos condicionó el juego que hacíamos, que era bueno”. Con este hecho, Santa Fe completó siete tarjetas rojas en el transcurso de la liga.

“No hay que cambiar lo que venimos haciendo. Se hacen las cosas bien. Obvio no obtenemos los resultados, pero no jugamos mal. Me daría bronca si nos pasaran por arriba, concluyó Cardetti en rueda de prensa.

Luego de la victoria, Millonarios ascendió a la segunda casilla de la Liga BetPlay con 35 puntos, los mismos que el líder Deportes Tolima, que lo supera al tener una mejor diferencia de gol. Entretanto, Santa Fe permaneció en la posición 11 con 22 unidades y deberá empezar a conseguir victorias si quiere mantener vivas sus opciones de clasificar a los cuadrangulares.

En la próxima fecha los ‘embajadores’ se medirán ante Patriotas Boyacá en condición de visitante, mientras que el ‘león’ a Jaguares de Córdoba en el estadio El Campín.

