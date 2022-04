Camila Osorio aceptó que fue irresponsable al jugar lesionada: “Me quedé en cancha más por el público que me vino a animar”

Camila Osorio jugó lesionada en el WTA 250 de Bogotá y se perderá la Billie Jean King Cup con Colombia. Crédito: WTA 250 Bogotá - Copa Colsanitas

El pasado 9 de abril Camila Osorio fue eliminada en las semifinales del WTA 250 de Bogotá a manos de la tenista brasileña Laura Pigossi en dos sets con parciales 7-5 y 7-6 (1). La tenista en rueda de prensa aseguró que durante toda la semana arrastró un problema muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, lo que no le permitió estar en plenitud de condiciones durante la competencia.

En el diálogo con los medios de comunicación la cucuteña confirmó que la lesión sufrida durante Indian Wells no logró sanar al 100% por lo que su rendimiento en la Copa Colsanitas se vio afectado. Fue este el motivo por el que Osorio Serrano tuvo que terminar el partido solicitando asistencia médica y modificando su saque.

“Jugué durante toda la semana con una molestia en la pierna, intentándolo cuidar con el fisio. Pero me voy con lo positivo que fue llegar a semifinales (…) Tengo que ir al médico a hacerme una resonancia, porque la molestia sigue ahí. El musculo dura más o menos para recuperar 21 días, pero yo no le di ese tiempo. Dios quiera que no sea tan grave, ni nada malo”, explicó tras ser eliminada.

Ahora, este domingo, en entrevista para RCN Mundo, María Camila Osorio confesó que fue una irresponsabilidad haber participado en el WTA 250 de Bogotá con una lesión, la cual no le permitió dar lo mejor de ella en la competencia capitalina.

“Estoy mucho mejor, recuperándome. Han sido meses duros porque he tenido muchas lesiones pero espero estar bien para competir en la gira de Europa. En otra ocasión me hubiera retirado. Fue un poco irresponsable seguir jugando pero la verdad me quedé en cancha más por el público que me vino a animar, qué pagó su entrada, que me apoyaba en cada punto. Esa fue la razón por la que terminé mi partido pese a estar lesionada”.

La tenistas, que se encuentra en su ciudad natal recuperándose explicó que: ”Cada vez que vengo a Cúcuta me toca llegar a hacer terapia. Es duro parar, volver, parar volver. No solo sufre el cuerpo si no también la parte mental. He aprendido de esto y quiero llegar lo mejor posible a la gira de Europa. Es un aprendizaje. Estoy viajando con mi preparador físico, hago prevención de lesiones”,

Por otro lado, las próximas competencias María Camila serán en Europa, sin embargo, su regreso a las canchas dependerá de los exámenes que se practique en los próximos días para determinar el grado de su lesión y así mismo conocer el tiempo de incapacidad. La final del WTA 250 de Bogotá será entre la brasilera Laura Pigossi y la alemana Tatjana María, ambas provenientes del cuadro clasificatorio.

