Gary Medel señala a Reinaldo Rueda como uno de los responsables de la eliminación de Chile de Catar 2022

La selección de Chile afronta estar por fuera del mundial por segunda vez consecutiva. Su última participación fue en el mundial de Brasil 2014, en donde llegó a la fase de octavos de final y cayó desde la tanda de punto penales ante la selección anfitriona. En el proceso de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 uno de los entrenadores fue Reinaldo Rueda, quien fue duramente criticado por Gary Medel.

El ‘pitbull’ habló con ESPN F90 de Chile como uno de los referentes del equipo austral. Allí destacó los grandes jugadores con los que cuenta el equipo chileno, pero recargó la responsabilidad de la eliminación sobre los cuerpos técnicos que pasaron, primero Reinaldo Rueda y luego Martin Lasarte, uruguayo con paso como entrenador de Millonarios FC en Colombia.

“No sé cómo explicarlo, no teníamos idea de juego, los técnicos no se adaptaron a los jugadores que tenían y nos pasó factura. No sabíamos si defendíamos, si presionábamos. Y perdimos muchos puntos en casa. Nos pasó con Rueda y Lasarte, no sabíamos. Jugábamos porque tenemos jugadores buenos, pero nos pasó la cuenta”.

En Eliminatorias, Reinaldo Rueda dirigió tan solo cuatro partidos al equipo chileno con un saldo de una victoria, un empate y dos derrotas. Estos encuentros dejaron como saldo cuatro puntos y seis goles en contra, la misma cantidad de goles a favor. El único ítem en el que el saldo de victorias era positivo frente a las derrotas fue en los amistosos, donde desde el 2018 hasta el 2020 completo 17 con seis victorias, seis empates y cinco derrotas. Su rendimiento con Chile fue de 43,21 %.

En su momento, el entrenador vallecaucano también fue criticado por el histórico delantero, ahora comentarista, Mauricio Pinilla, quien definió a Rueda como un gran tipo, con una manera de trabajar horrible:

“Era un muy buen tipo, pero trabajaba horrible (...) Le acortó el último pedazo a Marcelo Díaz, que, quizá en su momento, pudo haber estado en el inicio de las Eliminatorias. Estaba en Racing y era titular”.

El tercer ciclo de Reinaldo Rueda en la selección Colombia tampoco fue bueno, dirigió 22 partidos con un balance de 7 victorias, 10 empates y 5 derrotas. El rendimiento global fue del 46,97 %, uno de sus registros más bajos con selecciones nacionales. La ‘tricolor’ duró siete partidos sin sumar victorias (4 igualdades y tres caídas) y el 1-0 en contra ante Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla la puso en ‘jaque’ de cara al cierre del torneo.

Concacaf y Atlético Nacional, las opciones de Reinaldo Rueda de cara al futuro

El entrenador tras su salida de la selección Colombia, en donde no recibió indemnización tras no cumplir con la clasificación al mundial de Catar 2022, tendría ofertas para dirigir a la selección de Honduras, cuyo último entrenador fue Hernán ‘Bolillo’ Gómez, y la selección de Panamá en caso de que el danés Thomas Christiansen no acepte la oferta de renovación.

A nivel de clubes, el equipo que lo maneja como única opción es Atlético Nacional. El periodista Jaime Dinas aseguró que la prioridad del equipo antioqueño es finiquitar el regreso del vallecaucano que lo sacó campeón de la Copa Libertadores en 2016, mismo año en el que ganó la Superliga Colombiana y la Copa Colombia. Además, celebró el título de Liga en 2015 y 2017.

