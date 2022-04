Gustavo Petro publica informe de J.P. Morgan que critica temas clave de su programa de gobierno

Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Hunana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

El senador y candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro —quien se encuentra de gira por el departamento de Boyacá—, agitó nuevamente la opinión pública al divulgar un informe de J.P. Morgan, una de las empresas financieras más reputadas del planeta, en el que, de acuerdo con él, “no ve alarmas, ni desconfianza en el plan de gobierno que presentamos para cambiar a Colombia por la Vida”.

El documento en inglés titulado “Colombia’s election: A closer look at Petro’s proposal” —Elecciones en Colombia: una mirada al detalle a las propuestas de Petro”, fue compartido por el candidato de izquierda en su cuenta de Twitter y analiza 3 puntos clave, a saber: Políticas para las Industrias Energéticas y Extractivas (Energy and Extractive Industry Policy), Reforma Tributaria (Tax Reform); Reforma Agraria (Land Reform) y de Pensiones (Pension Reform).

Pese al optimismo del candidato, el documento critica los ejes de la propuesta en los temas arriba señalados desde la presentación de las conclusiones en la página 1.

Dice J.P. Morgan que, de llevar a cabo el plan de gobierno de Gustavo Petro en los aspectos analizados, implicaría para el país un enfoque más centrado en la intervención del estado de lo que actualmente se presenta. lo cual resultaría en tensiones institucionales además de ser un reto para la regla fiscal de Colombia.

“The end-goals are laudable, but the means imply a much-more state-centric focus that Colombia’s current. Which, despite some pledges for gradualism, could imply institutional tension and a challenge for the fiscal rule” afirma el documento original en inglés.

Aunque reconoce lo ambicioso de su plan de gobierno, J.P. Morgan destaca que modificaría sustancialmente el tipo de estado con el que cuenta el país hasta este momento. Cabe resaltar que las evaluaciones de dicha organización las realiza desde un enfoque económico y toma los aspectos más polémicos de las propuestas del candidato —además, Petro en su tweet no compartió en su totalidad el apartado de pensiones, uno de los más discutidos en Colombia en las últimas semanas.

Las reacciones fueron airadas por parte de sus seguidores en dicha red social, en su mayoría críticas con respecto al enunciado con el que el candidato compartió el informe de J.P. Morgan.

Cabe destacar un hilo escrito por Tatiana Barros (@tbarrosgm), quien se identifica como consejera de juventud adscrita al Partido Conservador, quien no solo tradujo aspectos específicos de dicho documento en los cuales destaca elementos que comprometerían tanto a la regla fiscal como a la estabilidad macroeconómica del país, de llevarse a cabo algunas ideas sugeridas en el plan de gobierno del candidato.

“Aún así, más gasto siempre es políticamente atractivo, y debe darse cuenta de que los desembolsos superan las ideas para nuevos ingresos, la Regla Fiscal de Colombia podría ser impugnada”, afirmó la usuaria presentando el original del documento y su traducción.

Otros señalaron la publicación de Petro como “bulo” o de “trino autodestructivo” por las afirmaciones citadas anteriormente por parte del candidato.

Al momento de redacción de esta nota, éste aún no se pronuncia con respecto a las críticas generadas a raíz de su publicación.

El banco internacional JP Morgan, uno de los más grandes del mundo, no ve alarmas, ni deconfianza en el plan de gobierno que presentamos para Cambiar a Colombia por la Vida. pic.twitter.com/8nBi0qwHvo — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2022

Así mismo divulga el contenido de J.P. Morgan que fue publicado por Petro en su cuenta de dicha red social.

