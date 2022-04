La presentadora Mónica Rodríguez acusó a una empresa de mensajería de robarle la plata de frente

La presentadora y periodista Mónica Rodríguez, el paso 19 de abril, a través de sus redes sociales se quejó y expuso su molestia con la empre Rappi Colombia, pero no dio mayores detalles de lo sucedido.

“En Rappi Colombia te roban la plata de frente. ¿Cómo pueden ser ejemplo de “gran empresa” cuando no responden requerimientos y quejas de sus clientes y tienen a sus trabajadores en condiciones tan deplorables?”, denunció en Twitter.

Por su parte, la compañía le respondió: “Hola, Mónica. Por favor revisa tu DM, te hemos dejado un mensaje”, el mensaje se lo pusieron 53 minutos después por Twitter, pero de manera privada.

Cabe recordar que no es la primera vez que la presentadora se queja públicamente de Rappi, en 2020 durante la pandemia escribió: “Señores Rappi Colombia, ayer me enviaron unas flores, no sabía quién, pues no tenía nota. Hoy me preguntaron si las había recibido y supe que me habían enviado una carta divina escrita a mano que el Rappi no me entregó. Su servicio es de lo peor, en serio”.

Ante la respuesta de la compañía varios internautas manifestaron que “da tristeza que escudados en las ‘nuevas formas de emprendimiento’, sólo enmascaren las nuevas formas de esclavitud. Unos dueños millonarios, y empleados y domiciliarios tratados como meras mercancías. Lamentable estas formas de creación de empresa, mejor crear cooperativas”.

“Pero si hay gente que todavía usa esa app, no tiene sentido, es apoyar a una empresa que no ofrece condiciones adecuadas a sus trabajadores, si uno apoya a esa app es apoyar a una gente que quiere denigrar a sus trabajadores más de lo que están”, señaló otro usuario de Twitter.

Otros personajes públicos también se han referido a la empresa, como el actor Julián Román señaló que Rappi Colombia lo había robado de frente. En esta cuenta con más de 1,7 millones de seguidores. “Me robaron de frente los de Rappi Colombia”, aseguró, a lo que agregó la etiqueta de “atraco”, en medio de una queja sobre la que no dio mayores detalles.

El trino de Julián Román tuvo más de 4.000 reacciones positivas, fue retuiteado más de 800 veces y recibió más de 500 comentarios entre voces de crítica y de respaldo. Hasta el momento la empresa de entregas no ha se ha pronunciado al respecto.

Ante la denuncia del actor, varios internautas empezaron a comentar, uno de ellos es @roberrezpe defendió a la plataforma y mencionó que “genera miles de empleos y la cantidad de negocios que encontraron la oportunidad de competir apalancado en las capacidades de Rappi es buenísimo. Todos hemos tenido algún desencuentro con ellos (...)”. @lealcamilo15 le respondió: “¿'empleos’? ¿No dice Rappi que los rapitenderos no son sus empleados? Lo que genera son ‘puestos de trabajo’ en las condiciones del siglo XIX, sin derechos laborales y con una sobreexplotación miserable”.

Es de destacar que, Rappi anunció hace unos días el inicio de un programa piloto en México para que sus usuarios en ese país puedan pagar con cibermonedas, a través de una alianza con las fintech de intercambio de criptoactivos Bitso y Bitpay.

Rappi, actualmente está presente en nueve países de América Latina, tiene en México uno de sus principales mercados, con 50,000 repartidores registrados y presencia en 70 ciudades de las más de 250 en que tiene actividad en la región.

