Estas son las nuevas rutas del SITP que entran en operación a partir de este lunes en Bogotá

Desde este lunes entrarán en funcionamiento tres nuevas rutas que beneficiarán a los habitantes de las localidades de Suba y Bosa. Una de ellas es el servicio C159 Suba Pueblo –Villa Cindy, que funcionará de lunes a sábado de 4 a.m. a 9 p.m. y los domingos y festivos operará de 5 a.m. a 8 p.m.

En el caso de Bosa, se trata del G524 Bosa La Estación – Parques de Bogotá y G525 Bosa La Estación – Porvenir, que estarán disponibles lunes a viernes de 4:00 a.m. a 11:00 p.m., los sábados de 4:00 a.m. a 10:30 p.m. y los domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

“Recomendamos a los usuarios planear su viaje y ver recorridos en tiempo real desde nuestra aplicación TransMiApp; también consultar más información en www.transmilenio.gov.co. Así mismo, que pueden personalizar la tarjeta tullave para que reciban beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable”, indicó la Secretaría de Movilidad en un comunicado.

La entidad destaca que, la personalización no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web a través de www.tullaveplus.gov.co.

Por su parte, TransMilenio informó que ampliará su cobertura con nuevas rutas del SITP en zonas como Suba Centro, Perdomo, Fontibón y Usme. Igualmente, afirmó que en los próximos meses con 483 buses eléctricos y de tecnología Euro VI con menos emisiones.

“La mayoría de las rutas se conservarán y otras serán ajustadas. Con la operación del Sistema por parte de TransMilenio, los ciudadanos podrán ingresar con la tarjeta tullave y planear su viaje con TransMiAPP”, confirmó TransMilenio en un comunicado.

La entidad también contó que desde el 23 de abril comenzará a operar el nuevo servicio zonal K328 Puerta de Teja - L328 Estación Avenida 1° de Mayo, una ruta que conecta las localidades de Fontibón con San Cristóbal. Esa tendrá como tramo principal la avenida Boyacá, que irá desde la calle 17 hasta la carrera 24 en el Parque el Tunal, pasará por la diagonal 46B Sur y luego tomará la carrera 10.

Transmilenio reveló que en esa misma fecha comenzará a funcionar el servicio zonal 489 Country Club - Lomas deja.

Asimismo, la empresa afirmó que disponibles rutas para que la gente se entre Moralba en la localidad de San Cristóbal y Aeropuerto en Fontibón.

“La mejor opción para quienes van directamente de Moralba al Aeropuerto es abordar el componente troncal tomando la ruta M86 hasta Museo Nacional y luego tomar la ruta L919 Gaviotas. En sentido contrario, se puede tomar la ruta B919 Terminal Norte y en Museo Nacional abordar la ruta K86″, señaló Transmilenio.

Es de destacar que, por Moralba transitan las rutas B919 Terminal Norte - L919 Gaviotas, K312 San Pablo - L312 Moralba, L805 Gaviotas - A805 7 de Agosto, T43A Museo Nacional - Gaviotas y 13-12 Los Libertadores. Existen otras opciones que son, según a compañía:

-La Castaña transita la K307 El Recodo - L307 La Castaña.

-Calle 11 Sur transita la ruta B919 Terminal Norte - L919 Gaviotas.

-La Candelaria circula el servicio K307 El Recodo - L307 La Castaña.

- San Diego circulan las rutas B919 Terminal Norte - L919 Gaviotas, C127 Fontanar del Río - A127 Germania, D206 Bachué - A206 Centro, L805 Gaviotas - A805 7 de Agosto, T31 Gran Granada - Germania, C27 La Estancia - Normandía y T43A Museo Nacional - Gaviotas.

-Corferias transitan las rutas D206 Bachué - A206 Centro, C127 Fontanar del Río - A127 Germania, T31 Gran Granada - Germania y C27 La Estancia - Normandía.

- Normandía transitan los servicios B903 Toberín - K903 Aeropuerto, C127 Fontanar del Río - A127 Germania, P500 Aeropuerto - Centro Andino, 12 Fontibón San Pablo - Porciúncula y T31 Gran Granada - Germania.

- Aeropuerto transitan la B903 Toberín - K903 Aeropuerto, K309 San Pablo - B309 Lijacá, P500 Aeropuerto - Centro Andino, 12 Fontibón San Pablo - Porciúncula y 16-14 Aeropuerto.