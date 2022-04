“Me tenía la perseguidora”, Laura Barjum por fin le cumple un sueño cosmético a su abuela

Laura Barjum, exreina de belleza y presentadora. Foto: Instagram @laurabarjum

Para gustos, colores; dicen por ahí. Y, en cuestiones de maquillaje o tratamientos estéticos, cada quien los usa o no los usa dependiendo de como mejor le parezca. Si se habla del rostro, hay algunos que consideran a las cejas como el marco de la cara, como una de las zonas más importantes y a las que hay que prestarle mayor atención. Entre las figuras de la farándula nacional, podría decirse que Laura Barjum tiene unas hermosas cejas y esto es algo que su abuela le halaga bastante, tanto que incluso ella quería tener unas similares a las de su nieta.

De este modo, aparentemente después de mucha insistencia, la exreina de belleza decidió hacerle caso a su abuela y cumplirle su ilusión de tener las cejas tal cual las quería, para ello la llevó a un sitio especializado en micropigmentación, una técnica en la que se dibuja pelo por pelo la ceja y tiene una duración determinada.

Fue así como desde sus Historias en Instagram, la también presentadora se retrató con su abuela, resaltando lo feliz que estaba por el procedimiento que se realizaría. “Se va a hacer las cejas en el mismo lugar donde me las hago. Yo me hago micropigmentación... y ella está, mejor dicho, que no se cambia por nadie porque va pa’ allá ¿cuántas veces usted me había pedido que quería las mismas cejas mías abuela?”.

Ante el interrogante planteado por su nieta, la mujer comentó: “De tener las cejas suyas es muy difícil, pero por lo menos sí me las arreglan bastante”. Posteriormente, Laura Barjum también reunió en sus InstaStories algunos de los momentos de su abuela realizándose el mencionado procedimiento, del cual dio cuenta de lo satisfecha que quedó al soltar la siguiente frase: “Me quedaron divinas”.

Por su parte, la también actriz no desaprovechó la oportunidad de mencionar que su abuela le había insistido durante meses para poderse hacer las cejas. “Me tenía la perseguidora... me tenía meses pa’ que me la trajera a hacerse sus cejas”.

Laura Barjum y su paso por el Concurso Nacional de la Belleza y Miss Universo:

Laura González –que pasó a llamarse Laura Barju – fue Señorita Colombia 2017. Durante el certamen representó a Cartagena. Posteriormente, fue virreina universal ese mismo año.

En lo corrido de estos cinco años en que el país lleva conociéndola como figura pública, la modelo ha dado cuenta de su interés por varios campos artísticos como la música y la actuación, por ejemplo. Sin embargo, si se habla de sus trabajos actuales en la televisión, por este tiempo la audiencia colombiana la ve desenvolviéndose como presentadora en ‘Factor X’ (2022).

Dicho reality musical es desarrollado en pantalla durante los fines de semana por cuenta del Canal RCN.

Es de recordar que, en la entrega del programa de telerrealidad de 2020-2021, Laura Barjum también fue presentadora, pero su trabajo lo realizó solo desde los camerinos en diálogo directo con los participantes, pero en esta temporada actual es la presentadora principal.

