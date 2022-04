Nicolás Petro, hijo mayor de Gustavo Petro, se casará con su novia Days Vásquez: “Me expropió el corazón”

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, le propuso matrimonio a su novia / Captura de pantalla

El término “expropiar” ha acompañado las campañas por la Presidencial del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Ahora, ese verbo fue utilizado por la nuera del aspirante para contarle a sus seguidores que se casará con Nicolás Petro, uno de los hijos del también líder de la Colombia Humana.

A través de su cuenta de Twitter, Days Vásquez, la hoy prometida de Nicolás, aseguró que este le “expropio el corazón” y le pidió que se casaran. El anuncio se da en medio de la campaña presidencial en la que Petro hijo se ha mostrado muy activo para conseguirle votos a su padre en el Atlántico, donde es diputado.

Vásquez mostró en su perfil de aquella red social, donde suma más de 3 mil seguidores, la manera en que el primogénito del candidato Petro pidió su mano en matrimonio. En las imágenes, se le ve a Nicolás de rodillas mientras le coloca un anillo a la mujer que le robó el corazón.

Además, en otros apartes de la filmación, se observa al también abogado con globos en forma de corazón y una mesa llena de decorativos románticos que amenizaron el compromiso del joven político con su novia de hace varios años.

“Un Petro me expropió el corazón. Sí y mil veces sí”, dijo Days con la publicación que, en tan solo unas horas, ya suma más de 5 mil likes y cientos de comentarios en celebración del compromiso del hijo mayor de Gustavo Petro y Katia Burgos, la exesposa del candidato presidencial.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y no dudaron en felicitar al político atlanticense por el anuncio de su boda. “¡Felicidades a los dos! Si es por el mismo corte del papá (así de buena persona) estás ganada para toda la vida”, “ojo con eso manita, no se olvide que el papá le expropió el corazón como a cuatro”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la feliz pareja.

Cabe anotar que Nicolás Petro, de 32 años, es egresado de la facultad de derecho de la Universidad Pontifica Bolivariana. Además, hace años, viajó a Barcelona, en España, donde cursó un máster en Cambio Climático; años después, siguió los pasos de su progenitor y se metió a la política, en la que actualmente ejerce una curul como diputado en el norte de Colombia.

Así sucedió:

Hijo de Gustavo Petro le propuso matrimonio a su novia / Tomado de Twitter

Nicolás, por su parte, retuiteó el video de su prometida en su cuenta de Twitter, pero no emitió pronunciamiento alguno. Por ahora, Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre el matrimonio de su hijo del que se desconoce si se celebrará antes de la primera vuela presidencial, en la que el exalcalde de Bogotá se disputará por tercera vez llegar a la Casa de Nariño.

Por ahora, avanza la campaña del postulante del Pacto Histórico, que ha estado marcada en algunas controversias, como la que se avivó este martes 12 de abril cuando su hermano, Juan Fernando Petro, fue registrado en una visita al prisionero Iván Moreno en la Cárcel La Picota, al sur de Bogotá.

Gustavo Petro concedió una entrevista a la emisora W Radio desde Sincelejo (Sucre), donde asistió a un evento que había sido organizado para mujeres y fueron invitadas Verónica Alcócer, su esposa, y Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial. Uno de los periodistas le preguntó sobre la visita de Juan Fernando a la prisión.

Sin un atisbo de nervios, Petro respondió que su hermano fue a visitar a Iván Moreno, exalcalde de Bucaramanga y excongresista condenado por el caso del carrusel de la contratación, así como uno de los herederos naturales de las banderas de la Alianza Nacional Popular —el partido de Gustavo Rojas Pinilla, su abuelo, cuya derrota en la elección presidencial de 1970 causó la formación de la guerrilla M-19, que Petro integró—.

