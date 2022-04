Jugadoras de la Liga femenina de fútbol en Colombia denunciaron actos machistas por parte de un árbitro

Este martes se dio inicio a la jornada número 12 de la Liga Profesional de Femenina de Fútbol de Colombia con el encuentro Atlético Huila y Junior de Barranquilla. Las opitas se llevaron la victoria tras imponerse 2-0 ante las barranquilleras.

En el primer tiempo, en el minuto 34′, Julieth Geraldine Rubio Sarmiento abrió el marcador tras una asistencia de Alejandra Ararat. Luego, en el minuto 81′, fue Rubio la que le dio el pase del gol a Nancy Madrid, quien fue la autora del segundo gol.

Por acumulación de tarjetas amarillas Julieth Rubio abandonó la cancha en el tiempo de reposición y no podrá estar presente en el próximo partido, que será en condición de visitante ante Atlético Nacional.

Tras esta victoria, las opitas siguen escalando en la tabla de pociones, pues ahora se ubican en la décima casilla con 13 puntos y un gol en contra; mientras que el Junior sigue de quinto con 17 unidades y tres tantos a favor.

Tras finalizar el encuentro, en la rueda de prensa, las jugadoras del Junior denunciaron un acto de machismo por parte del cuarto árbitro Edinson Calderón. La encargada de hacer la denuncia fue Estefania Cartagena, quien se encontraba acompañada de la asistente de la director técnica.

“Queremos hacer la denuncia pública por el trato hacia la mujer. El cuarto árbitro Edinson Calderón, cómo es posible que se le habla amablemente que le colabore a la jueza central, y cómo es posible que él como hombre haga eso y le diga a nuestra técnica: ‘No joda, deja de joder’ y le manotea, y a nuestra asistente se le para de frente. ¿Quién maneja eso? Estamos cansadas”, dijo la jugadora del Junior.

Luego la futbolista del Junior agregó: “Es porque es mujer. Vamos a tomar cartas, esto no puede seguir pasando, ¿por qué se le iguala a una mujer y no a un hombre?, al técnico del Huila se le quedó callado. Ahí se ve el machismo. No vamos a agachar la cabeza, hacemos la denuncia pública”.

Por otra parte, la directora técnica del Junior, Yinaris García, también se pronunció con un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que acepta la derrota, pero afirmó que no aceptarán irrespetos n expresiones ofensivas del cuarto árbitro.

“Aceptamos toda la responsabilidad de la derrota, ha sido nuestro peor partido pero nos levantaremos y seguiremos adelante. Lo que no aceptaremos son irrespetos, expresiones ofensivas del cuarto árbitro donde utiliza sus provocaciones y ofensas machistas para luego manipular la decisión de la central (expulsándome al terminar el juego). Los clubes han mejorado su inversión, el nivel de la liga ha crecido pero definitivamente este es un aspecto que también debe crecer y mejorar”, se puede leer en el trino de la entrenadora.

