“El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad”: Gustavo Petro defendió sus polémicos contactos con Samuel Moreno

Gustavo Petro insiste en defender su propuesta de ‘perdón social’ y le llueven críticas. Foto: Colprensa.

Una nueva polémica ha desatado el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, al proponer un “perdón social” para los hermanos Iván y Samuel Moreno, condenados por millonarios casos de corrupción en Bogotá. El tema causó tanta controversia que al mismo aspirante le tocó pronunciarse y explicar a qué se refería.

Varias personalidades del país, como los contrincantes electorales de Petro (Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Enrique Gómez, entre otros) han hecho públicas sus posiciones contra la idea de “perdón social” que promueve el candidato progresista.

Exalcalde de Bogotá Samuel Moreno,. Colprensa/Germán Enciso.

Todos esos señalamientos hicieron que Petro, a través de varios hilos de su perfil de Twitter, dijera que se debe acabar con la violencia del país a través de ese perdón. Es más, asegura que “la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

El también exalcalde de Bogotá respondió a un periodista que analizó su polémica propuesta y llegó a la conclusión de que lo que busca el candidato, supuestamente, es ganar votos en esos sectores. Dichas premisas causaron la respuesta de Petro, quien explicó cómo funcionaría ese perdón para criminales como los que su hermano visitó recientemente en la cárcel La Picota, al sur de la capital.

“No se trata como perdonar al ñoño (condenado por Odebrecht), se trata de cómo nos perdonamos entre todos y todas como sociedad, en cada territorio concreto, para no seguirnos matando los unos a los otros. Para cesar definitivamente la violencia”, dijo Petro.

Es más, hasta describió varias de las supuestas cualidades que traería consigo el perdón social que propone para Colombia y que le ha causado duros arremetimientos en su contra desde la mayoría de sectores de la sociedad. “El perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad”, agregó.

Es más, el postulante por el Pacto Histórico está tan convencido de su propuesta, que inclusive mandó a leer a los periodistas sobre una supuesta investigación de “perdón social” que han promovido dos de las universidades más prestigiosas de Colombia y en la que, dice Petro, él participó.

Sin embargo, ese primer pronunciamiento no le gustó para nada a la opinión pública, dado que le volvieron a enviar durísimos dardos e incluso compararon su iniciativa con la “amnistía general” que propuso el expresidente Álvaro Uribe. De nuevo, Petro se tuvo que pronunciar y explicar que no busca quitarle culpas a los criminales, sino acabar con la violencia que tiene azotado al país.

“No voy a llevar la sociedad a hacer trizas la paz y continuar la guerra y la masacre. Voy a llevar a la sociedad a hacer trizas la guerra y contruir la reconciliación de toda la sociedad. Esa es la posibilidad de una era de paz”, dijo en otro trino.

De hecho, hasta mencionó varios de los principios de la justicia transicional y aseguró que “la reconciliación pasa por la verdad, la justicia y la reparación que muchos victimarios antes del perdón social, deben otorgar a la sociedad y a las víctimas”, dijo, a su vez que cuestionó a Fajardo, Fico y otros de sus detractores por cuestionarle la idea que no ha dejado de sonar en la opinión pública.

“Mal hacen nuestros rivales mediáticos, los mismos que iban a poner a hablar presos del narco diciendo que habían otorgado dineros a la campaña, poniéndolos a hablar ahora diciendo que se les ofreció rebaja de penas por votos”, concluyó Gustavo Petro en otras publicaciones de su perfil de Twitter.

