BogoShorts abre convocatoria para su edición número 20

Abierta la convocatoria para participar de la nueva edición de Bogoshorts. (Cortesía)

Como es costumbre, desde hoy y hasta el 6 de agosto, ambas fechas enmarcadas en acontecimientos históricos, los organizadores del evento dispondrán para toda la ciudad una serie de cortometrajes de todo el mundo que podrán, desde ya, participar en las convocatorias de las competencias oficiales del festival y serán premiadas con la ya habitual estatuilla de Santa Lucía.

El comunicado oficial del evento invita a realizadores y productores colombianos a participar en las distintas categorías que se han dispuesto para esta nueva edición. Competencia Nacional (Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip, además de otras categoría artísticas que contribuyen al reconocimiento de los diferentes oficios que enriquecen al sector audiovisual del país). Competencia Internacional, que se encuentra abierta para realizadores de todo el mundo, salvo Colombia, comprende las áreas de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip.

Los aspirantes también podrán inscribirse a las competencias F3 - Fanático Freak Fantástico, conformada por cortometrajes de terror, ciencia ficción, fantasía, o de géneros relacionados (comedia negra, crimen, realismo mágico, acción, suspenso, sobre superhéroes, etc.) y la Competencia VR, para cortometrajes producidos en 360°, en 2D y 3D, de cualquier país del mundo (incluyendo Colombia).

Todos los cortometrajes inscritos serán susceptibles de ser incluidos en la Competencia Colecciones en la que se entrega el Premio del Público BOGOSHORTS, conformada por programas temáticos que destacan la diversidad y estilo de los cortometrajes, y la Competencia Conexión, enfocada en crear dinámicas de reconocimiento y co-producción entre realizadores de países iberoamericanos.

Desde 2018, informan los organizadores, BOGOSHORTS fue incluido en la lista de festivales calificadores de cortometrajes a los Premios de la Academia (Academy Awards®). Los cortometrajes ganadores de la Santa Lucía a Mejor Corto Ficción, Mejor Corto Documental y Mejor Corto Animación de la Competencia Nacional serán elegibles para su consideración a los Premios de la Academia en la siguiente temporada.Así mismo, desde el 2020, el Bogotá Short Film Festival / Festival de cortos de Bogotá - BOGOSHORTS hace parte del listado oficial de festivales internacionales calificadores de cortometrajes españoles a los Premios Goya. La selección de las competencias oficiales del festival les dará la oportunidad de presentar su candidatura a las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Cortometraje Documental.

Para inscribirse, señalan en el comunicado, realizadores y productores deben tener en cuenta que solo se aceptarán obras de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclips de máximo 30 minutos, producidos desde el 1 de enero de 2021, que no hayan tenido ninguna exhibición pública en Colombia y que no se encuentren publicados en Internet (excepto videoclips). El proceso de inscripción se llevará a cabo únicamente a través de la plataforma ShortFilmDepot (www.shortfilmdepot.com). No se aceptará ningún tipo de copia física ni screeners por fuera de la plataforma, y se aplicará una tarifa de inscripción con dos períodos de pago:

- Del 9 de abril al 6 de junio de 2022, la inscripción será gratuita para la Competencia Nacional, la Competencia F3 - Fanático Freak Fantástico y la Competencia VR, y se aplicará una tasa de 5 USD para la Competencia Internacional.

- Del 7 de junio al 6 de agosto de 2022, la inscripción será gratuita para la Competencia Nacional y Competencia VR, se aplicará una tasa de 5 USD a la Competencia F3 - Fanático Freak Fantástico y se aplicará una tasa de 10 USD para la Competencia Internacional.

Todos los cortometrajes colombianos, de coproducción colombiana o dirigidos por colombianos se deben inscribir en la COMPETENCIA NACIONAL.

Adicionalmente, continúa el comunicado, los cortometrajes de ficción, documental, animación y experimental producidos en países de Iberoamérica (excluyendo Portugal), por realizadores originarios de países iberoamericanos o en coproducción con estos, inscritos en las diferentes competencias de la convocatoria y que cumplan a cabalidad el Reglamento de la misma, serán incluidos sin costo adicional en la Videolibrería BFM de la sexta edición del BFM - BOGOSHORTS Film Market. En la Videolibrería, que busca promover la circulación de la producción audiovisual Iberoamericana, también son bienvenidos episodios de series web producidas en la región, que podrán ser inscritos en la sección EPISODIOS SERIES WEB - VIDEOLIBRERÍA BFM (SECCIÓN NO COMPETITIVA), de la convocatoria en ShortFilmDepot.

