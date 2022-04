Víctimas criticaron la vinculación de Carlos Negret a la campaña de Federico Gutiérrez: “Mancha de sangre nuestra Colombia”

Víctimas del 9s rechazan adhesión de Carlos Negret a campaña de Federico Gutiérrez. Archivo.

No cesan las críticas a la polémica adhesión de Carlos Negret, excandidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, a la campaña del candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico ‘Fico’ Gutiérrez. Ahora, un grupo de víctimas del abuso policial del 9 de septiembre (9S) se sumaron a los cuestionamientos.

Cabe recordar que Negret fue defensor del Pueblo y, cuando se presentaron las manifestaciones del 9S en el año 2020, se encargó de narrar varias de los hechos de brutalidad policial registrados tras la muerte del estudiante Javier Ordoñez a manos de dos miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, en un CAI.

Pues bien, mediante un comunicado, varios de los familiares de los ciudadanos que murieron y resultaron heridos a manos de los uniformados, rechazaron que Negret se sumara a la campaña de Fico.

“Como familiares víctimas de los hechos sucedidos el pasado 9 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha rechazamos la declaración del exdefensor del Pueblo Carlos Negret, que formalizó su unión a la campaña del candidato presidencial Federico Gutiérrez, más conocido como Fico”, describieron en el texto.

Es más, recordaron que el también excandidato al Congreso fue relator de lo sucedido en esas sombría noche del 9 de septiembre y por eso consideran que al unirse a Gutiérrez hay una clase de burla y traición por parte de Negret.

“Nos sentimos traicionados, utilizados y burlados. No nos sentimos representados por el señor Carlos Negret”, aseveró el colectivo.

Los principales motivos por los que el grupo de víctimas rechazó la unión del exdefensor del Pueblo a la campaña del exalcalde de Medellín, se debe a que él tiene dentro de sus filas a los políticos del Centro Democrático, que apoyan, según los firmantes del comunicado, las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública colombiana; aseguran que desde la campaña del uribismo se “ha burlado y aplaudido las violaciones de derechos humanos y muertes violentas a manos del Estado”.

Cabe anotar que, aunque varios militantes del partido uribista han expresado su apoyo a Fico, la colectividad aún no ha tomado una decisión general de si apoyarlo o no en primera vuelta. Sin embargo, para los firmantes de la carta, en dicha colectividad, dirigida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hay “victimarios” y por eso consideran que “Carlos Negret no puede hablar de las víctimas”.

Inclusive, hay una fuertísima frase en la que cuestionan la alianza de Fico con Negret y el Centro Democrático, el partido con el que Iván Duque llegó a ser presidente en 2018: “Rechazamos esta unión que sigue manchando de sangre nuestra Colombia”.

Víctimas del 9s rechazan adhesión de Carlos Negret a campaña de Federico Gutiérrez

Antes de terminar el vehemente pronunciamiento, los familiares de las víctimas destacaron el trabajo de los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y de otras entidades que velaron por esclarecer lo sucedido durante septiembre de 2020 tras la muerte de Javier Ordóñez.

“Reconocemos y aplaudimos el trabajo realizado por los investigadores para lograr la relatoría ya que fueron ellos quienes logran llevar a cabo este gran trabajo agradecemos el amor y apoyo brindado a cada una de las familias, pero rechazamos la postura del señor Negret”, concluyeron.

El anuncio se hizo oficial este martes, en una rueda de prensa del candidato presidencial con el ex defensor del Pueblo, justamente la experiencia desde la que aportará a la campaña del exalcalde de Medellín y candidato del Equipo por Colombia. “Quizá una de las personas más destacadas en la defensa de los derechos humanos en Colombia y también a nivel internacional. Para mí es muy importante recibirlo porque es un símbolo de unidad, un símbolo de la Colombia que queremos construir para todos, para las víctimas”, afirmó Gutiérrez al anunciar el apoyo de Negret.

SEGUIR LEYENDO: