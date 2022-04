Las colombianas Camila Osorio y Yuliana Lizarazo juegan este miércoles en la jornada del WTA 250 de Bogotá

Camila Osorio y Yuliana Lizarazo, las colombianas en acción en la jornada del miércoles del WTA 250 de Bogotá / Crédito: Copa Colsanitas - WTA 250 de Bogotá

La tenista colombiana Yuliana Lizarazo será la encargada de abrir la programación este miércoles 6 de abril de 2022 en el marco del WTA 250 de Bogotá.

La nacida en Cúcuta, pero formada tenísticamente en la ciudad de Cali se enfrentará a la sueca Mirjam Bjorklund sobre las 10:00 a.m.; de salir vencedora jugará por primera vez los cuartos de final de un torneo perteneciente al Circuito WTA.

Es la segunda ocasión en que la tenista cafetera accede a los octavos de final de este certamen, recordando que lo hizo en el 2014. “ Tengo mucha confianza, creo en mi trabajo, lucharé partido a partido esta semana ”, expresó Lizarazo tras vencer por 6-4, 6-7(1) y 6-2 a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, N°91 del ranking WTA y sexta preclasificada.

La jornada nos trae la segunda presentación de Camila Osorio en el torneo de dobles, donde forma pareja con la brasileña Beatriz Haddad-Maia. Las suramericanas se medirán a la pareja de la rusa Amina Anshba y la griega Valentini Grammatikopoulou no antes de las 4:00 p.m.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán la italiana Sara Errani y la ucraniana Dayana Yastremska en el tercer turno del Campo Central.

Resultados del segundo día de competencias

[1] Camila Osorio (COL) a Ylena In-Albon (SUI) 7-6(4), 2-6, 2-2 y retiro

[Q] Ipek Oz (TUR) a [Q] Daniela Seguel (CHI) 6-2 y 7-5

Elina Avanesyan (RUS) a [8] Harrie Dart (GBR) 6-1 y 6-2

Dayana Yastremska (UCR) a [4] Panna Udvardy (HUN) 7-5 y 6-1

Ekaterine Gorgodze (GEO) a [WC] Yuliana Monroy (COL) 6-0 y 6-3

[WC] Yuliana Lizarazo (COL) a [6] Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 6-4, 6-7(1) y 6-2

[Q] Suzan Lamens (NED) a [7] Astra Sharma (AUS) 6-4, 1-6 y 6-4

Irina Bara (RUM) a Paula Ormaechea (ARG) 6-3 y 7-5

Kamilla Rakhimova (RUS) a Aleksandra Krunic (SRB) 6-2, 3-6 y 7-5

[2] Beatriz Haddad-Maia (BRA) a Reka-Luca Jani (HUN) 6-4, 4-6 y 7-5

[1] N. Dzalamidze / S. Santamaria (USA) a S. Errani (ITA) / A. Krunic (SRB) 6-2 y 7-5

A. Sharma (AUS) / A. Sutjiadi (IND) a R. Peterson (SWE) / A. K. Schmiedlova (SVK) 7-5 y 7-5

Programación abril 6 de 2022

Cancha Central

10:00 a.m. [WC] Y. Lizarazo (COL) Vs. M. Bjorklund (SWE)

No antes 12:00 p.m. [Q] T. Maria (GER) Vs. [3] R. Peterson (SWE)

A seguir D. Yastremska (UKR) Vs. S. Errani (ITA)

NB 4:00 PM A. Anshba / V. Grammatikopoulou (GRE) Vs. B. Haddad Maia (BRA) / C. Osorio

(COL)

Cancha N°2

10:00 a.m. [WC] B. Gatica (CHI) / R. Pereira (BRA) Vs. E. Bektas (USA) / T. Moore (GBR)

No antes 11:30 a.m. E. Gorgodze (GEO) Vs. [Q] L. Pigossi (BRA)

A seguir. L. Stefanini (ITA) Vs. E. Avanesyan

Después de un descanso razonable. K. Rakhimova / Y. Sizikova Vs. [2] I. Bara (ROU) / E. Gorgodze (GEO)

SIGA LEYENDO:

*Con información de la oficina de prensa