“Hace dos días fuimos atacados con bombas en mi ciudad”: Dayana Yastremska, la tenista ucraniana que disputa la Copa Colsanitas en Bogotá

Actualmente se está disputando la edición número 29 de la Copa Colsanitas, el Torneo WTA de Bogotá que se disputará hasta el 10 de abril. En este torneo, la colombiana María Camila Osorio está como una de las favoritas al título.

El torneo de Bogotá también cuenta con la participación de la sueca Rebecca Peterson, la húngara Panna Udvardy, la checa Marie Bouzkova, la francesa Harmony Tan, la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, la australiana Astra Sharma y con la ucraniana Dayana Yastremska, quien fue finalista del WTA 500 Dubái recientemente.

Hasta la fecha, Yastremska se encuentra como la tenista número 104 del ranking mundial. Además, este lunes obtuvo su primer triunfo en la Copa Colsanitas tras vencer a la húngara Panna Udvardy 7-5 y 6-1. Desde el primer momento en que arribó a la cancha estuvo llevando, amarrada a su muñeca una bandera de su país, el cual se encuentra viviendo un conflicto armado con Rusia.

Tras finalizar su primer partido del torneo colombiano, la tenista dio una rueda de prensa en la que, además del duelo disputado, habló sobre la situación actual de su país, el cual se ha visto afectado fuertemente por los bombardeos emitidos desde Rusia.

“Es muy lindo volver a estar en Bogotá. Las condiciones para jugar acá son muy difíciles por la altura, pero después de varios días me adapto un poco. No ha sido un juego fácil por las condiciones, pero estoy muy feliz porque gané mi primera ronda y estoy esperando mi siguiente ronda”, comenzó diciendo.

Y confesó que: Para ser honesta, es muy difícil de describir porque en realidad quisiera estar en mi casa, quiero ver a mis papás. Tengo que estar concentrada en el tenis porque creo que ahí es donde puedo poner todas mis emociones y mis pensamientos. Creo que el tenis me ha ayudado mucho. Además, no sabemos cómo va a terminar el mundo y que va a pasar y mis padres me dicen que debo mirar el futuro y tomar la responsabilidad de mi hermana menor y yo trato, pero es muy difícil de describir”.

Actualmente, sus padres se encuentran en su ciudad natal, Odesa, la cual ha también ha tenido que vivir el conflicto. “He hablado con mis papás, ellos están en casa, en Odesa. Me dijeron que las cosas están peor. Hace dos días fuimos atacados con bombas en mi ciudad”.

Por otro lado, comentó las conversaciones que ha tenido estos días que se encuentra en Bogotá con sus padres sobre la situación actual de su país. “Mi papá está controlando mi fundación, tengo una fundación donde hacemos ayuda comunitaria. Con un diputado de mi ciudad creamos un corredor comunitario desde Europa hasta Odesa y mi papá es quien está al control de eso. Desde España nos enviaron más de 100 mil toneladas de ayuda humanitaria y la enviamos a diferentes ciudades para ayudar a niños a militares, a civiles y a todo el que lo necesite. Mis padres y mi familia son quienes están a cargo de la fundación y estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar. Solo espero que todo vaya a estar bien”.

Por último, les envió un mensaje a sus compatriotas. “Solo le daré el mensaje a los ucranianos: estoy muy orgullosa de ellos y son unos guerreros”.

