Consejo Nacional Electoral autorizó el uso del nuevo símbolo de Federico Gutiérrez en el tarjetón presidencial

El nuevo símbolo en el tarjetón presidencial lleva el seudónimo Fico. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Al símbolo que ya tenía en el tarjetón presidencial Federico Gutiérrez con el logo de Equipo por Colombia se le sumará el de Fico en mayúsculas de color blanco y con fondo vinotinto, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo autorizara a través de la resolución 1782 de 2022.

Aunque cómo se explica en el mismo documento, la Sala Plena del CNE autorizó el otrosí para poner el símbolo con el nombre de la coalición de centroderecha, en esa colectividad solicitaron el cambio para añadir el nuevo logo el pasado lunes 4 de abril.

“En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral resuelve (...) registrar el nuevo logo-símbolo de la coalición denominada Equipo por Colombia”, indicaron.





El nuevo símbolo en el tarjetón presidencial de Federico Gutiérrez. Foto: Captura del fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE)

De esta manera se estaría garantizado que aparezca en el tarjetón el seudónimo del candidato presidencial, incluso si debe aparecer su nombre como figura en el documento de identidad, según explicaron en el periódico El Tiempo, si en el CNE fallan a favor de una demanda que instauró sobre ese tema la coalición de izquierda Pacto Histórico.

Hay que recordar que el exalcalde de Medellín había zanjado esta controversia luego de que el Consejo Nacional Electoral decidiera permitir, el pasado jueves 31 de marzo, dicho seudónimo en el tarjetón.

La decisión se tomó a pesar de que la Ley 62 de 1988, la disposición más reciente sobre el tema en el Código Electoral vigente, dice que cuando los candidatos se inscriben para participar ante el registrador, deben presentar su documento de identidad y en él aparece su nombre real y completo, el cual queda escrito en el formulario.

“En la elección para Presidente de la República, los ciudadanos votarán con tarjetas electorales que llevarán impresos los símbolos, emblemas y colores de los diferentes partidos o movimientos políticos que participen en las votaciones, con impresión clara del nombre y apellidos del respectivo candidato”, se lee en la normativa.

Así las cosas, los candidatos presidenciales se inscriben con emblemas, nombres y apellidos, y estos deben aparecer impresos en el tarjetón. Sin embargo, no hay disposiciones específicas sobre el uso de remoquetes en esta instancia.

Cabe mencionar que hay antecedentes de candidatos a otras corporaciones que aparecen con remoquetes en los tarjetones, más historial de candidatos que quisieron hacer uso de ellos pero se los impidió su registraduría local. En la lista figuran Luis Eduardo Garzón, conocido como Lucho Garzón, para la Alcaldía de Bogotá de 2003 y el ya fallecido Marcos Ataya, que era conocido como Machete y así apareció en el tarjetón para la Alcaldía de Arauca (Arauca).

Cabe aclarar en este punto que no es cierto que el nombre del candidato deba aparecer completo en el tarjetón y no siempre ha ocurrido. De hecho, en el actual tarjetón no aparecen “Gustavo Francisco Petro Urrego”, “Sergio Fajardo Valderrama” ni “Luis Emilio Pérez Gutiérrez”.

En el caso del representante del Equipo por Colombia, su nombre natural es Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. No obstante, en el tarjetón aparece como “Fico Gutiérrez”, con su apodo en lugar del primer nombre y sin su segundo apellido.

Antes de eso, había aparecido también con su apodo en el tarjetón de la consulta interpartidista que ganó. Por otro lado, Alejandro Char Chaljub, el segundo lugar del Equipo por Colombia, tampoco compitió con su nombre real sino con el apócope que lo identifica entre la gente y ante los medios: “Álex Char”.









