Así habló la prensa europea de Luis Díaz tras el triunfo contra el Benfica: “Ya podemos ver por qué Liverpool lo fichó”

Liverpool tiene un pie en la semifinal de la Champions League, esto debido a su gran noche en el Da Luz en Lisboa. Un partido en el que el colombiano Luis Díaz brilló y demostró las razones por las que Jürgen Klopp insistió en su fichaje. El jugador de la Selección Colombia fue la gran figura del partido, disputó los 90 minutos, dio una asistencia a Mané y anotó el tercer gol del partido en un momento clave del juego. En Anfield están felices y la prensa europea no para de elogiar al ‘Guajiro’.

El equipo inglés comenzó presionando alto y logró abrir el marcador al 17′ con un tanto de Ibrahima Konaté. El ataque por las bandas fue clave para el juego planteado por Klopp; un centro al área de Alexander-Arnold y Díaz con un cabezazo preciso entregó el balón a Sadio Mané, que ejerció una figura de falso ‘9′ y el senegalés solo empujó el esférico al fondo de la red. 0-2 en el marcador y el partido se fue al descanso con la ventaja para los Reds.

En la segunda mitad Benfica logró acortar las diferencias con un tanto de Darwin Núñez, quien venía siendo uno de los más destacados del partido. Klopp apostó por mantener al colombiano en el campo de juego, pero dio descanso a sus dos principales figuras, Sadio Mané y Mohamed Salah, quienes fueron sustituidos por Firmino y Diogo Jota. Al 87′, Keita recuperó una pelota en el medio campo, filtró un pase y Díaz dejó en el camino al portero rival y con un disparo cruzado anotó el tercero del partido. Un gol que dio tranquilidad y los acerca al objetivo de clasificar a las semifinales de la Champions League.

Liverpool tiene una semana clave en el camino, el domingo 10 de abril se enfrentará por la Premier League al Manchester City en el Etihad Stadium, un partido que será una final debido a que el equipo de Guardiola es primero en la tabla con 73, mientras que los de Klopp son segundos con 72. Luego recibirán en su casa a Benfica para el juego de cvvuelta que se llevará a cabo el 13 de abril y el siguiente sábado 16 se volverán a encontrar con el Ciy en la semifinal de la FA Cup. Como si esto no fuera suficiente, el martes 19 reciben en su casa al Manchester United.

La prensa europea destaca el partido de Luis Díaz

La prensa inglesa no guardó elogios para el colombiano que fue una de las grandes figuras del partido en la Champions League. Su regreso a Portugal no pudo ser mejor, el colombiano se reencontró con un viejo rival y demostró su enorme crecimiento a nivel futbolístico de la mano del experimentado entrenador alemán y con el apoyo de compañeros de primer nivel que le permiten demostrar sus capacidades en el campo de juego.

This is Anfield, un medio deportivo que sigue la actualidad del Liverpool lo calificó con un puntaje de 8 y afirmó que, “De vuelta al equipo contra sus antiguos enemigos, Díaz se mostró eléctrico en la banda izquierda, siempre con ganas de hacer algo (...) Su gol fue un gran acierto, y puso a su equipo en una posición privilegiada para llegar a las semifinales de la Liga de Campeones”.

Sporting News destacó a Luis Díaz como el mejor jugador del partido, le dio una calificación de 8 y señaló que fue, ”el mejor jugador del Liverpool de la noche. El más activo de los tres atacantes titulares, su inteligente cabezazo cruzado dio lugar al segundo gol. En la tercera anotación, se anticipó a la jugada y se anticipó a la jugada del portero para marcar el tanto.

Liverpool Echo dio al colombiano un puntaje de 7 y destacó su velocidad por la banda izquierda, algo puso en aprietos a la defensa rival. “Atemorizó al lateral derecho del Benfica, Gilberto, con su velocidad y sus carreras directas, y sacó un disparo y una asistencia de cabeza para Mané. Se desplazó a la banda derecha a la hora de juego y continuó con su actividad, marcando el tercer gol”.

90 Min dio el puntaje más alto a Luis Díaz en el partido con 9 puntos y aseguran que, “Brillante decisión de Klopp iniciar con el colombiano. Fue un gran jugador por la banda izquierda toda la noche, preparó el segundo con un hermoso cabezazo en el camino de Mané y luego anotó el tercero”.

CBS Sports destacó a Luis ´Díaz con un puntaje de 8 y señaló que, “con un gol, una asistencia y un papel importante en otro tanto, el colombiano ha hecho una buena actuación en su regreso a Portugal, apenas unos meses después de su fichaje por el Oporto”.

The Sun no dio como tal una calificación al jugador pero destacó la razón por la que Liverpool decidió ficharlo, afirmó que el club “ha sido un admirador a largo plazo de Luis Díaz (...) Jurgen Klopp no dudó en cerrar el trato y ya en una carrera tan corta en Liverpool podemos ver por qué”.

