“Mucho compromiso y nada de resultados”: Procuraduría sobre Juegos Bolivarianos

Desde el pasado 16 de marzo la Procuraduría General de la Nación, viene alertando de los atrasos en las obras de los Juegos Bolivarianos que se realizarán en Valledupar desde el 24 de junio hasta el 5 de julio. En esa primera visita los funcionarios del Ministerio Público, encontraron inconsistencias en la ejecución de los contratos de infraestructura y le solicitaron a los entes municipales adelantar un estricto seguimiento a los cronogramas contratados.

De hecho, la Procuraduría encontró que los plazos de los contratos, en su mayoría tienen fechas de ejecución para después del 24 de junio, día de inicio de los juegos, lo que significa que la entrega anticipada o a tiempo de las obras depende meramente de los contratistas. Incluso, no se ha adjudicado ni asegurado un lugar para las competencias de BMX.

Este fin de semana, la Procuradora, Margarita Cabello, expresó nuevamente su preocupación por el estado de avance de las obras de los escenarios deportivos. ”Hemos realizado mesas de trabajo para verificar el avance de las obras. Encontramos contrataciones que vencen después de celebrarse los juegos y evidenciamos que la Villa Bolivariana esta en obra negra y gris. Falta mucho para dejar listo este escenario”, manifestó Cabello.

De los 17 escenarios que deberían a la fecha tener un avance significativo, cuatro de ellos están en proceso de contratación o no se han firmado los contratos para llevar a cabo las obras. Las pistas de BMX, baloncesto, voleibol y piscinas tienen muy atrasadas los trabajos de construcción. Cabello, también expresó su preocupación porque a la fecha no hay dotaciones para estos espacios, pues hasta que no se culminen las obras “no se puede hablar de dotación”, dijo.

El Ministerio Público también solicitó la información sobre el porcentaje del avance en las obras y el soporte documental sobre las construcciones que se ya encuentran adelantadas. ”Hay que seguir presionando y haciendo un llamado a todas las autoridades, porque en las mesas de trabajo dicen que la responsabilidad es del uno y del otro, a tan solo 80 días de realizarse las justas”, apuntó la procuradora.

Los Juegos Deportivos Bolivarianos fueron creados para homenajear al prócer venezolano Simón Bolívar, libertador de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y su primera edición se disputó en 1938, durante el cuarto centenario de la fundación de Bogotá.

A la memoria de la procuradora, llegaron los Juegos Nacionales 2015 que se iban a realizar en Ibagué. Una cadena de corrupción de servidores públicos, asesores y contratistas terminó en un desfalco de más de 27 mil millones de pesos. Por este escándalo, la Contraloría ha proferido condenas a más de una decena responsables, por las deficiencias constructivas, baja calidad en las obras y otros escenarios que no se construyeron.

La decisión la Procuraduría le señala al gobernador del Cesar, al alcalde de Valledupar y al director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, adelantar un estricto seguimiento a los cronogramas de ejecución, para que las obras se entregaran antes de las justas. “Por la situación, el órgano de control espera que estas obras se entreguen de manera anticipada para que los Juegos Bolivarianos se realicen a cabalidad”, concluyó la funcionaria.

