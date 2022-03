Técnico del Unión Magdalena reveló que cuenta con escoltas porque está amenazado

Este sábado, 26 de marzo, Carlos Silva, director técnico del Unión Magdalena, anunció, públicamente, que lleva un buen tiempo con escolta debido a que desde hace varios meses se encuentra recibiendo amenazas relacionadas con el mal rendimiento del equipo samario en la Liga BetPlay.

“Antes de un partido, en el himno nacional, le sacan la madre al entrenador. Les voy a decir algo que tenía prohibido decir, pero desde noviembre de 2021 ando con escoltas, por un intento que hubo tras un entrenamiento. Antier pasó algo en la casa de mi madre. Me da tristeza la pobreza cultural y educativa de la gente que viene a los estadios”, dijo Silva en la rueda de prensa posterior a la victoria del Unión Magdalena sobre Águilas Doradas.

De igual forma, el entrenador del equipo samario explicó que: “La verdad jamás pensé o me imaginé que el fútbol fuera tan importante como para que agredieran a un entrenador e intentaran hacerlo con toda su familia. Nuestra ciudad se ha descompuesto socialmente y culturalmente. La incultura se apropió de nuestra ciudad y da tristeza. He estado en todas partes y las diferencias a nivel mundial no son de plata o estratos o raza, son de cultura”. Además, Silva rechazó tajantemente las agresiones verbales y las amenazas que rondan su vida y la de su familia.

Recordemos que el Unión Magdalena ascendió a primera división esta temporada tras el escándalo de un posible arreglo del partido contra Llaneros. Hasta la fecha y luego de haber finalizado la jornada número 13 de la liga, el ‘ciclón’ es último en el campeonato local con apenas nueve puntos.

Colombia ratifica ascenso a primera división del fútbol de Unión Magdalena y archiva investigación

La Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) archivó una investigación por el polémico triunfo del Unión Magdalena sobre Llaneros, una decisión con la que ratificó su ascenso a la primera división pese al escándalo que provocó la forma cómo logró la victoria y la promoción.

Después de casi un mes de investigaciones, la Comisión estableció en una resolución divulgada el viernes que Unión Magdalena no tuvo ninguna responsabilidad en lo sucedido en la cancha, cuando anotó dos goles en el tiempo de reposición para asegurar el ascenso, ante la pasividad de los jugadores locales.

“Los jugadores del Magdalena, en el encuentro deportivo objeto de investigación, antepusieron los valores de lealtad, respeto mutuo y dignidad, mostrando respeto al adversario dentro del terreno de juego y propendieron por el mantenimiento del espíritu deportivo y el juego limpio, no encontrándose en ningún momento objetada su actuación por parte de los expertos del equipo de integridad de la FIFA”, dijo la resolución.

“En atención a lo expuesto, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, cuerpo médico, el delegado o el representante legal del Magdalena, pueden ser vinculados a una investigación formal, puesto que el material probatorio recaudado hasta el momento no permite colegir que estos sujetos hayan sido partícipes de las conductas reprochadas, y como consecuencia, sus acciones durante el partido investigado no constituyen una infracción”, agregó.

El sospechoso gol que le dio la clasificación a la primera división al Unión Magdalena desató indignación en Colombia entre aficionados, prensa, futbolistas, el Gobierno y las entidades rectoras del balompié. Hasta el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó lo sucedido como “una vergüenza nacional” y dijo que el deporte requiere transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a cualquier situación que deslegitime la ética deportiva, mientras que la Fiscalía General abrió una investigación paralela e independiente a la de la DIMAYOR.

Los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General no se conocen hasta el momento. La DIMAYOR dijo que, aunque se archivó el caso contra Unión Magdalena, equipo que tiene su sede en la caribeña ciudad de Santa Marta, continúa el proceso contra Llaneros. Los dos equipos implicados en la investigación negaron actos de corrupción o de arreglo de partidos.

El partido por la final de la segunda división entre Unión Magdalena y Cortulúa, el otro equipo que ascendió a la primera división, se programará y se jugará en los próximos días tras su aplazamiento en medio del escándalo, aseguró la DIMAYOR.

