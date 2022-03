Ringo Starr, Guns N´ Roses y más amigos de Taylor Hawkins envían mensajes de condolencias

Falleció el baterista de Foo Fighters minutos de su presentación en Bogotá en el Festival Estéreo Picnic. Tomada de Instagram @taylorhawkinsofficial

Este viernes 25 de marzo, el mundo de entretenimiento se sacude con la triste noticia del fallecimiento de la estrella de la música, Taylor Hawkins, quien se presentaría junto a la banda de rock estadounidense, Foo Fighters. La información se conoció minutos antes que la banda se presentara en el Festival Estéreo Picnic que inicio el viernes e irá hasta el próximo 27 de marzo a las afueras de Bogotá.

Diferentes personalidades en redes sociales, han expresado su consternación al conocerse la información sobre el deceso del baterista de la conocida banda.

Entre las reacciones se encuentran las de Ringo Starr, exintegrante de ‘The Beatles’, quien lamentó el hecho a través de su cuenta de Twiter con un emotivo mensaje junto a una fotografía del baterista.

Ringo star lamenta el fallecimiento de Taylor Hawkins con un emotivo mensaje dedicado al baterista a través de su cuenta de Twitter.

“Dios bendiga a Taylor, paz y amor a toda su familia. Y a la banda, paz y amor”, traduce el mensaje del compositor británico.

La banda de rock 'Guns N' Roses' también expresó sus condolencias por el fallecimiento del baterista. Tomada de Twitter @gunsnroses

“Por siempre te extrañaremos”, fue el mensaje que compartió la banda de rock Guns N’ Roses a través de sus redes sociales, con algunas fotografías a blanco y negro del baterista, junto a los integrantes de Foo Fighters hace algunos años.

Otro de los que ha expresado su tristeza por el fallecimiento del baterista de Foo Fighters, es el bajista y co-lider de la banda de rock Kiss, Gene Simmons, quien a través de su cuenta de Twitter compartió un sentido mensaje.

Gene Simmons, bajista y co-líder de la banda Kiss, también expresó su tristeza por el fallecimiento del baterista de la banda estadounidense. Tomada de Twitter @genesimmons

El mensaje de uno de los líderes de la banda ‘Kiss’ señala que se siente bastante conmocionado y entristecido por la situación, por lo que envía todas sus condolencias a la familia de Hawkins, a sus amigos más cercanos a todos los fanáticos que alrededor del mundo lamentan el fallecimiento del baterista de Foo Fighters.

Asimismo, Tom Morello, exguitarrista de la agrupación de rock estadounidense Audioslave, también se mostró muy conmovido en sus redes sociales por cuenta de la lamentable noticia del deceso de Taylor Hawkins, quien escribió:

“Dios te bendiga Taylor Hawkins. Me encantó tu espíritu y tu imparable poder de rock. Descansa en paz amigo mío”.

Tom Morello, exguitarrista de Audioslave, también lamentó el fallecimiento de Taylor Hawkins. Tomada de Twitter @tmorello

Adicionalmente, los Smashing Pumpkins compartieron con sus seguidores lamentando el deceso del baterista de la banda encargada de interpretar éxitos musicales como ‘Learn to fly’, ‘All my life’, These days’, entre otros, junto a una fotografía a blanco y negro de Hawkins sentado frente al instrumento musical que lo llevó a lo más alto del estrellato y a recorrer los mejores escenarios a nivel mundial.

The Smashing Pumpkins lamentó el fallecimiento de Taylor Hawkins y envió un mensaje a sus familiares y seguidores. Tomada de Twitter @SmashingPumpkin

“Taylor Hawkins 1972-2022. Nuestras más sinceras condolencias a la familia de Taylor Hawkins como a sus fans y por supuesto a la banda Foo Fighters”, traduce el mensaje de la banda de rock.

Por su parte, la leyenda del heavy metal, Ozzy Osbourne que escribió a través de sus redes sociales un sentido mensaje lamentando el fallecimiento de Taylor Hawkins, recordando su paso por el rock y el legado que deja en las generaciones que crecieron escuchando su batería en el fondo de los temas de la banda de la que fue parte.

Ozzy Osbourne expresó con sus palabras el dolor que siente por la partida de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters quien falleció en Bogotá el 25 de marzo. Tomado de Twitter @OzzyOsbourne

“Taylor Hawkins fue realmente una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado - Ozzy”, recordó Osbourne.

Por Colombia, uno de los primeros en expresarse sobre el fallecimiento del músico y baterista fue Juanes, quien escribió a través de su cuenta de Twitter la tristeza que lo embarga al conocer la noticia.

Mesaje de Juanes por el fallecimiento del baterista de la agrupación Foo Fighters. Tomada de Twitter @juanes

“Tristeza absoluta por la partida de Taylor Hawkins … Sincero pésame a la familia Foo Fighters. Literal en shock…”, escribió el paisa.

Así, los seguidores de la agrupación que los esperaban en el Festival Estéreo Picnic se quedaron con el deseo de poder volver a ver a la banda en un escenario colombiano, luego de dos años de pandemia en los que la espera les jugó una mala pasada este 25 de marzo y apagó la luz de miles de personas que los esperaban ansiosos para corear sus canciones.





