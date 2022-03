“César Gaviria es un político cualquiera”: Sergio Fajardo confirmó que no se unirá al Partido Liberal

Fajardo arremete contra César Gaviria y dice que el “espectáculo” ha sido vergonzoso. Fotos: Colprensa.

El candidato presidencial Sergio Fajardo insiste en llegar a la Presidencia de Colombia apoyado por el sector de centro y cerrándole las puertas al Partido Liberal, dirigido por el exmandatario colombiano César Gaviria, quien no se ha salvado de los dardos que el aspirante de Centro Esperanza le envía cada que puede.

Por ejemplo, esta semana, Fajardo concedió entrevistas a varios medios de comunicación del país, donde no perdió oportunidad para cuestionarlo con vehemencia y ningunearlo, al asegurar que no necesita de su apoyo, pues es un “político cualquiera”.

“Él -Gaviria- no es un ser celestial, es un político cualquiera y, de pronto, hasta menos que cualquiera”, señaló el exgobernador de Antioquia en una entrevista con Noticias RCN.

Inclusive, el también exalcalde de Medellín calificó como “dramático” el “espectáculo” que ha protagonizado Gaviria por sus posibles alianzas con otros de los dos candidatos presidenciales, el del Pacto Histórico Gustavo Petro y el del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

“Pensando en si está con Petro o ‘Fico’, habla de lo que es el Partido Liberal de César Gaviria porque los liberales no siguen esas instrucciones. El espectáculo que le ha dado es dramático”, señaló Sergio Fajardo a los micrófonos de la emisora La FM.

De hecho, hasta recordó que el liberalismo quería apoyar al exprecandidato presidencial Alejandro Gaviria, pero que finalmente le cerraron las puertas luego de que se unió a la Coalición Centro Esperanza. Es más, hasta dijo que César Gaviria ya no se uniría a Petro por las declaraciones de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

“No tengo ninguna posibilidad de recibir a César Gaviria en los términos de lo que significa ese Partido Liberal que él ha representado”, aseveró Fajardo.

En esa entrevista, el hoy postulante presidencial aseguró que se ha abstenido “de decir cosas” sobre el exjefe de Estado porque no quiere polémicas. Sin embargo, enfatizó una y otra vez que “con el señor César Gaviria yo no me voy a sentar en este momento de la vida a discutir de política”.

Hasta le aseguró a los periodistas que lo entrevistaban que esa colectividad, que le ayudó al presidente Iván Duque a ganar las elecciones del 2018, va “de un lado a otro a ver en dónde se vende”. Además, explicó que no quiere unírsele porque “lo único que ha tenido claro es ir en contra mía”, agregó.

No son las primeras críticas que envía Fajardo al jefe de los liberales. Esta misma semana señaló que el Partido Liberal no representa las ideas de libertad que han prevalecido durante años en la política colombiana y criticó que esa colectividad solo haya tenido dos opciones a la vista.

“Es increíble que un partido, con la historia que tiene el liberalismo en Colombia, con lo que ha significado las ideas liberales en nuestro país, hoy esté pensando si escoge entre Duque y Uribe o Petro, eso significa que no tienen una identidad, que la perdieron y el pueblo liberal se merece la identidad que nosotros les vamos a dar”, expresó Fajardo.

También aseguró que la esencia real del liberalismo en el país está representada, según él, por el partido Nuevo Liberalismo, dirigido por los hermanos Galán. Por lo que hizo un llamado a los seguidores de estas ideas: : “A todas esas personas liberales, que hay montones por Colombia, los convocamos a la libertad, a defender las ideas”.

La enemistad de César Gaviria con Sergio Fajardo es conocida desde hace tiempo. De hecho, el exmandatario critica que Fajardo no ha presentado una propuesta sólida para el país, lo que hace imposible su triunfo como presidente.

“Él -Fajardo- tiene una posición carente de ideas críticas, de propuestas y de plantear verdaderas reformas. Él administra una supuesta moderación que parece más bien un desconocimiento de los problemas de los colombianos, con un propósito electoral, a nombre y cuenta de una moral muy discutible”, señaló César Gaviria al diario El Tiempo.

