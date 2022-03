Residente aclaró el mensaje de su polémica canción en contra de J. Balvin: “Establecí las diferencias entre ser famoso y ser artista”

Residente hizo un recorrido por temas clásicos de Calle 13 y su propuesta en solitario (Foto: Instagram)

Residente, ex miembro de la agrupación Calle 13, volvió a los escenarios tras dos años en que la pandemia congeló de cierta manera la vida y en especial los eventos culturales en donde las multitudes se suelen encontrar para disfrutar de sus artistas favoritos.

René, volvió a sentir lo que es estar en un Vive Latino tras 15 años desde que se presentó por primera vez, además siendo un show bastante controversial por la forma en que los recibieron a él y a Calle 13 en ese momento en México.

Esta vez, con su carrera completamente consolidada, llena de premios y grandes éxitos más de 50 mil fanáticos lo esperaron para cantar todas sus canciones, las cuales suelen estar cargadas de muchos mensajes sociales, de denuncia y protesta frente a la situación de varios países de Latinoamérica.

“Recuerdo que en el escenario principal estaba tocando Gustavo Cerati y nosotros en otro escenario y pensamos que no tendríamos gente por lo mismo y ese era nuestro temor, pero vimos mucha gente y ahí comenzaron a insultarnos, aventarnos botellas y cosas así”, dijo para el portal GQ.

En dicha entrevista también se mencionó sobre la polémica canción que sacó en conjunto con el Dj y productor argentino Bizarrap refiriéndose a su choque con el reguetonero colombiano J Balvin con quien además ya habían tenido un rifirrafe a través de redes sociales.

Allí mencionó que su canción iba a dirigida al cafetero, pero que también podría ser un mensaje para el resto de la industria musical que según él antepone la fama por encima del trabajo duro.

“Ha sido muy chévere regresar a los escenarios después de la pandemia y empezar con ese tema en vivo ya que es una canción que te cuenta cómo está la industria actual más allá de tirarle a un personaje concreto como J. Balvin podría ser dedicada a otro artista”, comentó.

“Se lo merecía por ser irrespetuoso con mi carrera y la de muchos escritores y por la falta de ética que tiene a la hora de respetar la posición del escritor y sé que desde ahora no sólo él sino muchos que no escriben y no muestran este respeto comenzarán a hacerlo”, continuó René Pérez.

El colombiano J Balvin no respondió a dicha canción, pues por esos días su madre se encontraba en un estado delicado de salud en un hospital y él se concentraba en acompañarla su recuperación tras estar cerca de la muerte.

El boricua dejó claro además: “Yo establecí con esta canción las diferencias entre ser famoso y ser artista y el valor que tiene la palabra. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero el poder la palabra no se compra y no puedes detenerlo”.

Recientemente, Residente sacó un nuevo sencillo denominado “This is Not America” en donde expone las problemáticas sociales que afectan a varios países del continente latinoamericano y además arremete contra Estados Unidos con relación a hacerse llamar América desconociendo que geográficamente se trata de un continente completo.





SEGUIR LEYENDO: