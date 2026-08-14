Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Chontico Día resultados de hoy viernes 14 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este viernes 14 de agosto de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 8249.

Quinta: 8.

¿Cómo se juega?

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

PUBLICIDAD

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este viernes 14 de agosto

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este viernes 14 de agosto

Así fue la caótica llegada de Abelardo de la Espriella a Chocó: anunció ‘Plan Marshall’ para reconstruir el departamento

El jefe de Estado está visitando las principales zonas afectadas por el terremoto de 7,4

Así fue la caótica llegada de Abelardo de la Espriella a Chocó: anunció ‘Plan Marshall’ para reconstruir el departamento

“Amarte más no pude” convierte el vallenato en el gran cupido de una comedia romántica muy colombiana

La puesta en escena usa clásicos del género, incluidos temas de Diomedes Díaz, para contar el choque y el encuentro entre dos mundos, con funciones de fin de semana en el Teatro Cafam

“Amarte más no pude” convierte el vallenato en el gran cupido de una comedia romántica muy colombiana

Si no puede conciliar el sueño después del terremoto en Colombia, neuróloga compartió recomendaciones para lograr el descanso

La especialista difundió a través de redes sociales varios consejos sencillos que se pueden realizar a lo largo del día y antes de ir a la cama

Si no puede conciliar el sueño después del terremoto en Colombia, neuróloga compartió recomendaciones para lograr el descanso

Más de 210 reclusos fueron trasladados de la cárcel de Manizales por daños en la infraestructura tras el terremoto del 10 de agosto

Ante la magnitud de la emergencia, el instituto realiza inspecciones en las instalaciones para determinar cuáles internos deben ser reubicados y en qué condiciones

Más de 210 reclusos fueron trasladados de la cárcel de Manizales por daños en la infraestructura tras el terremoto del 10 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Gustavo Puerta tendría ofertas del fútbol europeo y su técnico en Racing de Santander se pronunció: “Esperamos que nos aporte muchísimo”

Gustavo Puerta tendría ofertas del fútbol europeo y su técnico en Racing de Santander se pronunció: “Esperamos que nos aporte muchísimo”

Este es el millonario salario que cobra Jhon Jáder Durán en el Benfica: la diferencia con lo que le pagan a Richard Ríos es impresionante

El extécnico campeón de América con Once Caldas en 2004 Luis Fernando Montoya hizo llamado para ayudar a los damnificados por el terremoto: “Pensé que mi vida se había acabado”

Así calificó la prensa portuguesa a Richard Ríos y a Jhon Jáder Durán tras la clasificación del Benfica en la Europa League: “Quería impresionar”

Yerry Mina se perderá el debut en la Copa de Italia con el Cagliari, confirmó su entrenador: “Está en un trabajo personalizado”