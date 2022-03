Héctor Julio Alfonso López, hijo de alias ‘La Gata’, fue rechazado por la JEP

La JEP consideró que el exsenador no hizo los aportes suficientes a la verdad en el caso que investiga sus nexos paramilitares.

Desde 2018 año en el que fue capturado y enviado a prisión por sus nexos con grupos paramilitares, Héctor Julio Alfonso López, le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su ingreso a la justicia transicional como agente del Estado no integrante de la fuerza pública, argumentado que los hechos por los que es investigado tienen relación directa con el conflicto armado.

Los señalamientos contra López, hijo Enilce López alias “La Gata”, se basan en el financiamiento por parte de grupos ilegales, para su campaña política como representante a la Cámara en el año 2006 por el departamento de Bolívar.

Pero en la mañana de este viernes 18 de marzo, Caracol Radio reveló que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió que no será aceptado en esa justicia porque sus propuestas de aporte a la verdad y reparación de las víctimas no fueron más allá de lo ya conocido en la justicia ordinaria y no contribuye a esclarecer patrones de macrocriminalidad u otros fenómenos relacionados con el conflicto armado en Colombia.

“De acuerdo con las consideraciones expuestas en esta resolución, la solicitud de sometimiento elevada ante la JEP por el señor Héctor Julio Alfonso López no puede ser aceptada, como quiera que no se cumplieron de manera concurrente los presupuestos jurisprudenciales establecidos para las personas que de manera voluntaria requieren su acceso a este escenario de justicia transicional en calidad de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública”, se lee en el documento de la JEP.

Es de anotar que la Corte Suprema de Justicia había negado en 2019 remitir este caso a la JEP argumentando que los hechos por los que estaba siendo procesado Alfonso López “no tenían que ver con el conflicto armado, ya que su relación con los paramilitares se habría dado después de la desmovilización de esos grupos”.

Ahora con la decisión de la jurisdicción de paz, el proceso contra el exsenador será remitido otra vez a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la justicia ordinaria será la encargada de llevar el proceso que lo investiga por sus nexos con los bloques Héroes de los Montes de María, Central Bolívar y Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Actualmente, el procesado se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá.

La información revelada por el medio de comunicación, evidenció las maniobras de López para desvirtuar los nexos de sus familiares con grupos paramilitares, a pesar de que han sido sentenciados por vínculos con ese extinto grupo criminal.

“El mencionado realizó manifestaciones tanto frente a sus propias conductas como frente al accionar de su grupo familiar que resultan contrarias a la abundante evidencia recabada por la justicia ordinaria, particularmente en lo que se refiere a sus relaciones con las AUC y a la forma como canalizaban dineros ilícitos a través de sus empresas”, dice la decisión de la justicia transitoria.

Este es el segundo hijo de Enilce López alias ‘La Gata’ a quien la JEP le dice no. El pasado 15 de febrero rechazó a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’, exalcalde de Magangué, Bolívar, porque tampoco presentó un compromiso claro y concreto de verdad.

