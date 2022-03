Carlos Fernando Galán se suma al pedido de reconteo de votos

A pesar de estar en la misma coalición, el Nuevo Liberalismo formó una lista única al senado, la cual no pasó el umbral de votación y no obtuvo ninguna curul en el Congreso de la República. Según afirman personas cercanas a la campañas electorales, se apunta a que el posible fraude fue orquestado en las mismas mesas de votación. Foto Colprensa

Se siguen sumando voces de inconformidad respecto al conteo de votos durante las pasadas elecciones legislativas y consultas presidenciales del domingo 13 de marzo. Los grandes reclamos se centran en las inconsistencias en los formularios E-14, documento donde se registra el resultado del preconteo de las urnas.

En esta ocasión, los señalamientos han venido de todos los sectores. El último en sumarse a los reclamos fue Carlos Fernando Galán, candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, quien dejó una duda en su cuenta de Twitter este jueves 17 de marzo: “Que en el 42.3 por ciento de las mesas, es decir en 47 mil mesas del país, el Nuevo Liberalismo no haya obtenido ni un solo voto, es inverosímil. No lo creo. Tiene que haber reconteo general” y acompañó el mensaje con la siguiente tabla:

Twitter de Carlos Fernando Galán.

Desde que en las redes sociales han aparecido fotos de la supuesta manipulación del formato, omitiendo votos a favor de movimientos y partidos alternativos, se ha planteado que se revise el contenido de las urnas ante las inconsistencias expuestas. El Pacto Histórico, Fuerza Ciudadana, Alianza Verde y ahora el Nuevo Liberalismo avanzan en el camino hacia el reconteo.

El ganador de la consulta Centro Esperanza y ahora candidato presidencial, Sergio Fajardo, compañero de coalición del Nuevo Liberalismo, apoyó la petición del menor de los hermanos Galán. “Para tranquilidad de todos, y para salvaguardar nuestra democracia, apoyo esta petición del @NvLiberalismo”, señaló en su cuenta de Twitter.

A pesar de estar en la misma coalición, el Nuevo Liberalismo formó una lista única al senado, la cual no pasó el umbral de votación y no obtuvo ninguna curul en el Congreso de la República. Según afirman personas cercanas a la campañas electorales, lo políticas apuntan a que el posible fraude fue orquestado en las en las mismas mesas de votación.

Por su parte el senador de Alianza Verde, Antonio Sanguino, anunció en la tarde del jueves que serán citados a debate de control político ante el Congreso de la República, el registrador Nacional, Alexander Vega y a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, para que respondan por los votos que según el demandante, se embolataron.

“Vamos a citar a un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado los cuatro años de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña, como para que se hubiera reducido mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”, dijo el congresista Sanguino, a la emisora Blu Radio.

A la citación del senador, también se sumara el liberal Guillermo García Realpe, en su entrevista con la emisora radial, Sanguino fue enfático en decir que, “hay votaciones muy sospechosas, muy altas para determinadas organizaciones políticas y recortes para ciertos candidatos especialmente del centro, centroizquierda e izquierda”, aseguró al medio.

Otro miembro de los movimientos progresistas que está impulsando el reconteo de votos es Gustavo Bolívar, que en un mensaje vía Twitter el pasado miércoles 16 de marzo, dejó una pista más: “El escrutinio avanza con éxito para el Pacto Histórico. Lunes de la semana entrante se oficializarán resultados y extraoficialmente puedo asegurar que hemos recuperado 2 curules y podrían ser 3. Llamo a la calma y a desactivar protestas hasta conocer resultados”.

