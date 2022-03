Luis Díaz y sus primeras críticas desde que llegó al Liverpool, la prensa inglesa no lo perdonó por su partido ante Arsenal

Luis Díaz no tuvo su mejor partido ante Arsenal y fue criticado por la prensa inglesa. REUTERS/David Klein

La Premier League está cada vez más reñida. La victoria del Liverpool sobre Arsenal le permitió al equipo de Jürgen Klopp acercarse al Manchester City y ahora solo están a un punto de diferencia, algo que hasta hace unas semanas era impensable debido a la ventaja que fueron sacando los de Guardiola en la tabla de posiciones. Sin embargo, uno de los señalados en el partido ante los ‘Gunners’, pese a la victoria, fue el colombiano Luis Díaz.

El extremo colombiano tuvo, tal vez, su primer partido discreto desde su llegada a Anfield. Díaz había dejado grandes actuaciones en el campo de juego en los once partidos que ha disputado desde que fue fichado en el mercado invernal. Ante Arsenal el colombiano no brilló, le costó generar juego ofensivo y tuvo que ser sustituido al 56′ por Mohamed Salah.

La entrada del egipcio cambió la cara del equipo quien terminó llevándose los tres puntos con las anotaciones de Roberto Fiirmino y Diogo Jota. El colombiano, por su parte, sin brillar y sin destacar, le costó superar al portugués Cédric Soares. Díaz recibió las primeras críticas y fue el peor calificado del Liverpool en el partido.

El exjugador del Porto recibió varias calificaciones bajas por parte de los expertos, periodistas y portales de fútbol. El portal Sofascore le dio una puntuación de 6.7, mientras que BeSoccer le dio una de 6.5.

El Liverpool Echo lo calificó con 6 y aseguró, “Comenzó por la izquierda y cambió a la derecha sin demasiada recompensa, a pesar de algunos destellos”. This is Anfield lo calificó con un 7 y aseguró que el colombiano, “no salió mucho ya que tenía poco apoyo”. Por otra parte, el medio francés Hommedumatch le dio una calificación de 4.5 y aseguró: “No fue el mejor hoy, no tuvo el placer de jugar particularmente bien”.

El portal inglés Si.com le dio un puntaje de 6 sobre 10 y afirmó: “No es la mejor actuación del colombiano. Tuvo una primera mitad tranquila y fue bien dirigido por los defensores del Arsenal. Cuando consiguió el balón, se las arregló para alejarse de algunos jugadores del Arsenal, pero le faltó el producto final. Una actuación aceptable”.

Ahora el colombiano tendrá una nueva oportunidad para demostrar su enorme potencial en el campo de juego en el siguiente partido del Liverpool ante el Nottingham Forest en los cuartos de final de la FA Cup. El partido se disputará el próximo domingo 20 de marzo a las 1:00 p.m. (hora colombiana) En el City Ground de la ciudad de Nottingham, Inglaterra.

Posteriormente el colombiano viajará a Barranquilla donde se unirá a la concentración de la Selección Colombia para las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Reinaldo Rueda se enfrentará el próximo jueves 24 de marzo a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y luego se medirá ante Venezuela, que ahora es dirigida por el entrenador argentino, José Néstor Pékerman.

Recordemos que el equipo de Reinaldo Rueda no tiene margen de error en las Eliminatorias, ya que deberá sumar seis puntos y esperar algunos resultados para poder clasificar al Campeonato Mundial de Fútbol. Luis Díaz, por su parte, deberá romper la racha negativa que acumula la Selección Colombia ya que no ha podido ganar ni marcar goles desde hace siete partidos. La última vez que la Tricolor festejó un gol fue ante la Selección de Chile el pasado 9 de septiembre del 2021.

