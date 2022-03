Julio Comesaña sobre Juan Carlos Osorio: “No está bien, necesita ver un especialista”

El entrenador del América de Cali fue criticado por lo sucedido en el partido ante Medellín. Foto: Colprensa

Partidazo, así calificaron mucho lo sucedido en el Pascual Guerrero en el partido entre América de Cali e Independiente Medellín por la Copa Sudamericana y en el que ‘El Poderoso’ se impuso desde lo penales y avanzó a la siguiente ronda. Recordemos que los dirigidos por Julio Avelino Comesaña se impusieron por 2-1 en el Atanasio, mientras que los Diablos Rojos hicieron respetar su casa y ganaron por el mismo marcador, por lo que la llave se definió desde los once pasos.

Independiente Medellín logró su clasificación al vencer al América desde los penales al vencerlos 3-1 y se quedó con el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pese a la victoria del equipo paisa, uno de los grandes protagonistas del partido y quien dio mucho de qué hablar fue el entrenador del club vallecaucano, Juan Carlos Osorio.

El entrenador risaraldense está en boca de todos luego de que el jugador del Independiente Medellín, Juan David Mosquera, cayera cerca del técnico del equipo rival, que se encontraba cerca a la línea de juego. Juan Carlos Osorio lo observó y posteriormente le propinó un pisotón al jugador del Poderoso y esta acción quedó registrada en las cámaras de la transmisión del partido.

También puedes leer: Juan Carlos Osorio es candidato a suceder a Santiago Solari en América de México

Una vez el jugador sintió el pisotón del entrenador, se levantó y lo empujó, algo que hasta el técnico del América de Cali reclamó. El árbitro Alexis Herrera de Venezuela, se dio cuenta de lo hecho por el jugador del Independiente Medellín, pero no se percató de lo hecho por Osorio., por lo que no recibió ninguna sanción.

Esto generó toda clase de comentarios en las redes sociales, periodistas, exjugadores, comentaristas y aficionados criticaron lo sucedido. Incluso el entrenador del Independiente Medellín se refirió a lo que pasó con su jugador y el técnico del equipo rival y afirmó que Juan Carlos Osorio necesita ayuda.

“Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien”, afirmó el entrenador uruguayo en entrevista con el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports.

También puedes leer: DIM, primer club colombiano clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022

El entrenador del Independiente Medellín fue más allá y mencionó la posibilidad de que Juan Carlos Osorio tendría que visitar a algún especialista. “Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”.

Y agregó que, “a veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí”.

Juan Carlos Osorio, por su parte, decidió omitir lo sucedido con el jugador Juan David Mosquera y criticó a su equipo por ceder la pelota al rival en algunos tramos del partido. “concedimos otra pelota detenida infantil, hacia 5, 10 años no veía un gol de esa naturaleza, un cobro a riesgo y nosotros ser tan débiles para defender la pelota detenida”.

Por último, el entrenador afirmó que, “quedamos tristes. Nos ganó un equipo de gran torneo. En juego abierto ha superado a todos los rivales, no ha nosotros, competimos de igual a igual, fuimos merecedores de más goles”.

NO DEJES DE LEER: