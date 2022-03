Niño de 11 años habría fallecido luego de que le hicieran matoneo en su colegio en Manizales, denunció su madre

FOTO DE ARCHIVO: Un menor en Manizales habría perdido la vida luego de que le hicieran bullying FOTO: Jesús Hellín - Europa Press

Diana Garzón es la madre de Juan Martín Garzón, un niño que tenía once años de edad y quien falleció al parecer por un caso de bullying luego de recibir un golpe en la cabeza proporcionado por sus compañeros de colegio. El menor estudiaba en la Institución Educativa San Pio X de la ciudad de Manizales y al parecer era acosado constantemente por tres niñas con las que estudiaba.

Pese a que la versión entregada por su la madre del menor, afirmaba que Juan Martín era acosado por las tres niñas, serán las autoridades las que determinen cómo fueron los hechos y qué llevó a que se presentara la situación donde desafortunadamente el pequeño perdió la vida.

“Del colegio no me dan razón de nada, allá no saben nada y nunca se dieron cuenta del golpe. Tengo audios de algunos padres de familia y de niños que me contactaron, donde dicen que al niño sí le hacían bullying, 3 niñas que lo estaban perseguían y lo molestaban. Cuando mi hijo iba entrando del descanso, las menores por no dejarlo ingresar al salón para que lo regañaran, le tiraron la puerta”, afirmó Diana Garzón en entrevista con RCN Mundo.

Al parecer el menor padecía una sinusitis y cuando recibió el golpe en la cabeza, este fisuró su cráneo, lo que causó que la materia se irrigara a su cerebro, ocasionándole una afección y esto con el pasar del tiempo terminó costándole la vida. Juan Martín Garzón falleció el pasado viernes 11 de marzo de 2022.

“En principio el niño llegó a la casa y nos dijo que le habían pegado con una puerta, pero no dijo si había sido un golpe fuerte; simplemente que estaban jugando, tiraron la puerta y le pegaron. El niño al otro día ya empezó con un dolor en un ojito, en la frente, luego siguió con dolor de cabeza y fiebre”, afirmó la madre del menor.

La madre del menor afirmó que los primeros días después de que el su hijo recibiera el golpe, comenzó a sufrir de dolores recurrentes en la cabeza y empezó a presentar fiebre, por lo que decidió llevarlo a que le realizaran revisiones médicas, sin embargo, no se detectó ninguna anomalía, por lo que le habrían dado de alta, sin embargo, siguió presentando dolor y fiebre.

Juan Martín siguió asistiendo a clases presenciales pero su estado de salud comenzó a empeorar, además del recurrente dolor de cabeza y la fiebre, presentó vómitos, taquicardia, en ocasiones perdió la movilidad de una de sus piernas, entre otros síntomas, pero los expertos médicos seguían sin poder determinar cuál era la razón de estas alteraciones en su salud.

“A raíz del golpe tuvo como una fisura en la parte interna de la cabecita y esto le hizo regar una materia en todo el cerebro y por este motivo empezó con todas estas molestias físicas y dolorosas por las que tuvo que pasar y el 11 de marzo el niño falleció después de haberle hecho varias cirugías”, agregó Diana Garzón en la entrevista que le hicieron en RCN Mundo.

Diana Garzón supo de que el pequeño estaba sufriendo de bullying en el colegio después de que su hijo lo confesara en medio de un proceso que abrió la institución educativa y en compañía de una de sus profesoras de años anteriores, sin embargo esto no dio amyores frutos y el psicólogo no tomó parte en estos hechos.

Ahora la madre del menor espera que las autoridades, que ya se encuentran realizando la respectiva investigación, puedan determinar cuáles fueron las causas de muerte del menor y así emitir las sanciones correspondientes para evitar que este tipo de accidentes se sigan repitiendo en las instituciones educativas.

Alcaldía de Manizales y sus estrategias contra el acoso y el bullying

Hace algunas semanas la Secretaría de Educación de la ciudad comenzó a realizar visitas a los principales colegios con el objetivo de realizar charlas y capacitaciones para evitar el bullying o matoneo entre los estudiantes.

Julián Franco Marín, integrante de la Unidad de Mejoramiento de la Secretaría de Salud, explicó que con la ley 1620 de 2013, que trata de convivencia escolar se fijaron tres clases de situaciones en las que se debe intervenir. La primer es la tipo I a la que se le puede dar solución de manera inmediata, la tipo II se resuelve a través de conciliación en la institución educativa o entidades encargadas como el ICBF o la Fiscalía y la tipo III son de carácter punitivo y requieren atención médica.

