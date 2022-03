Angélica Lozano fue reelecta en el Congreso con más de 84.000 votos

La congresista bogotana, Angélica Lozano, busca hacer su tercer período en el legislativo colombiano alzando las banderas LGBT. Archivo Colprensa.

Con la cuarta votación más alta de su colectividad, Angélica Lisbeth Lozano Correa, por el partido Alianza Verde Centro Esperanza, fue reelecta en el Congreso de la República con más de 84.000 votos.

La parlamentaria agradeció en sus redes sociales el apoyo que obtuvo de varias personalidades que entre cosas fueron importante de su campaña.

Lozano Correa reconoce que apoya los ideales de Francia Márquez y se refirió a ella como una mujer berraca y admirable. Se autodenomina políticamente con las ideales del centro-izquierda, por esto en las redes sociales la atacaron al no apoyar el Pacto Histórico.

Lo publicó en sus redes sociales Foto: Twitter @AngelicaLozanoC

La esposa de la alcaldesa de Bogotá señaló que desde el principio de su candidatura que, aunque tuvo dudas sobre representar al partido, se arriesgó por seguir con el verde.

Sin embargo, no se entiende su posición, pues sigue de cerca la campaña del exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien recibió menos votos que Márquez.

Lozano agradeció en su cuenta de Twitter Foto: Twitter @AngelicaLozanoC

Angélica Lozano Correa

Es abogada de la Universidad de la Sabana y magister en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes; para el período 2005-2008 fue alcaldesa local de Chapinero, en el 2011-2013 concejal de Bogotá; Representante a la Cámara por Bogotá en el 2014, ya para el 2018 conformó el Senado.

Dentro de su trabajo, se focaliza el apoyo a la mujer, pues su estado civil la ha movido en agendas feministas “ser mujer en Colombia es crecer con roles estereotipados que discriminan y aumentas el riesgo de violencias, entrar al mercado laboral con mayor desempleo e informalidad, así como trabajar por la desigualdad en las tareas domésticas y de cuidado”, afirmó.

Coalición de la Esperanza

Uno de los principales derrotados en las consultas para escoger candidatos a la Presidencia fue el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien renunció a la rectoría de la Universidad de los Andes para entrar en esta cruzada política.

En la consulta de la Coalición de la Esperanza que ganó el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, con un porcentaje de cerca del 33% de los votos, Gaviria obtuvo el cuarto lugar solo el 15% del respaldo en las urnas.

La sorpresa en esta colación la dio el joven exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ocupó el segundo lugar en esta coalición con el 22% de los votos, y lo siguió Juan Manuel Galán con una votación muy similar.

Angélica Lozano relató cómo comenzó su romance con Claudia López

La senadora Angélica Lozano se unió a la estrategia de las redes sociales para hacer campaña política y de esta forma al estilo estadounidense se unió a Tik tok, la plataforma más usada por los centenial para pasar el tiempo, por lo que en su espacio se ha dedicado a mostrar una faceta más personal y aprovechó para sacar a sus seguidores de la duda de ¿Cómo surgió el amor entre ella y su esposa la alcaldesa Claudia López?

Recordemos que la número 10 de la lista del Partido Verde, ya había contado que a mediados del año 2007, cuando ella era alcaldesa local de Chapinero, Claudia López publicó su libro Parapolítica y el lanzamiento se dio en el Coliseo del Gimnasio Moderno. Lozano asistió e hizo todo el trámite para lograr que la autora, su hoy conyugue, le regalara un autógrafo. Sin embargo, ahí no comenzó el coqueteo ni las salidas, sino todo era el inició de una amistad basada en ideas en común.

“Ella lo firmó y me escribió esta dedicatoria: ‘Para mi alcaldesa favorita y una amiga perdurable hacia el futuro. Un abrazo”, contó ya agregó que le dio una profunda felicidad cuando se dio cuenta que la alcaldesa de la capital la reconoció.

Luego de eso, según su video de Tik Tok que grabo junto con su pareja, se veían una vez al año o dos máximo para hablar de política y otras cosas: “como en cámara lenta, como que sí, como que no, como que hablábamos de política, como que me coqueteaba pero como que no, y de pronto se perdía, y de pronto volvía, y yo estudiaba afuera”, anotó Claudia López, a lo que Lozano interrumpió y corrigió diciendo “yo no coqueteaba. Yo le escribía un mail que si nos veíamos dos veces al año y por ahí un almuerzo”, a lo que finalmente la mandataria complemento: “Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa”.

La aspirante a volver al senado para un periodo más admitió que siempre se sintió atraída por López, pero ambas contaron que hasta ese momento no había ocurrido nada porque las dos tenían pareja hasta que un día Claudia López volvió al país, pues se encontraba estudiando en Estados Unidos, y su pareja de ese entonces “la echó”.

En su temporada de tusa, la alcaldesa se vio una vez más con la senadora, para hablar como siempre y tomarse un café: “La vi mal desde que llegué y después le pregunté qué iba a hacer”, narró Lozano, a lo que la alcaldesa respondió: “Estoy muy triste porque mi novia me echó y tengo una tusa brava. A las 8 le dije hoy viernes, usted concejal, pila, nueva, debe tener mil planes, yo en cambio me voy a que un amigo me consienta mi tusa”.

SEGUIR LEYENDO: