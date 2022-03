Un vuelo humanitario de Ecuador traerá colombianos y peruanos de Ucrania, incluyendo a los embajadores

El embajador de Colombia Javier Higuera, indicó que la rapidez del vuelo humanitario se dio gracias a las buenas relaciones diplomáticas que mantienen ambas Repúblicas.

La guerra que inició hace más de una semana entre Rusia y Ucrania lleva muchas víctimas en su cuenta, muertos y desplazados, son el resultado del conflicto bélico que sorprendió al mundo en el 2022.

Los latinos no han sido ajenos a este conflicto Europeo, puesto que varias colonias de diferentes países de América Latina, tienen residencia en el país de Ucrania . Pero los últimos hechos que demuestran el recrudecimiento de la guerra, como en la capital Kiev, han generado que salgan de este lugar a otras naciones Europeas o de vuelta a su país natal.

Ecuador es uno de los casos más llamativos ya que tiene una de las mayores colonias de latinos en Ucrania, un gran porcentaje de ellos estudiantes universitarios. Este tipo sucesos ha motivado al país vecino ha incrementar los esfuerzos por vuelos de repatriación, así lo ha indicado el ministro de Relaciones Exteriores de ese país.

“Inicia el embarque en Varsovia, donde abordarán 140 pasajeros y 13 mascotas. El vuelo humanitario se dirigirá a Budapest para recoger a 73 pasajeros más y 36 mascotas. Al equipo de la Cancillería de Ecuador, lo acompañaránn los embajadores de Colombia, Javier Higuera, y Perú, Hubert Wieland ”, trinó a través de su Twitter Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador.

El embajador de Colombia Javier Higuera, indicó que la rapidez del vuelo humanitario se dio gracias a las buenas relaciones diplomáticas que mantienen ambas Repúblicas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Juan Carlos Holguín, indicó que van más de 500 ecuatorianos evacuados y se espera completar la cifra de los 700 en los próximos días, esto teniendo en cuenta que Ecuador tiene una de las colonias más grandes en Ucrania.

Respecto a Colombia la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez informó que 271 colombianos han sido evacuados de Ucrania hasta este domingo 13 de marzo. La también vicepresidenta de la República señaló que hay 296 connacionales en el país europeo.

“Hasta hoy, el censo es de 296 connacionales en Ucrania, de las cuales se han evacuado a 271. Nos hace falta 24, de ellos 8, al parecer, no van a salir porque no quieren dividir a sus familias”, dijo Ramírez a través de un comunicado de prensa. La vicepresidenta recalcó que, “en este momento no hay ninguno que esté pendiente por regresar al país”.

Según explicó la Cancillería, 34 connacionales están hospedados en Varsovia y Bucarest en resguardos que fueron financiados por el Estado colombiano. “Como resultado de la gestión y la suma de sinergias con las embajadas de los gobiernos latinoamericanos para la repatriación de los connacionales”, indicó Marta Lucía Ramírez.

Asimismo, la funcionaria destacó que desde el Ministerio se ha brindado la asistencia a los connacionales junto con los servicios de orientación, alojamiento, alimentación y servicio médico. “Los colombianos que siguen en los países fronterizos con Ucrania, a algunos los tenemos en hospedajes”, expresó Ramírez.

La vicepresidenta también aseguró que algunos connacionales que habían decidido quedarse en Ucrania cambiaron su opinión al respecto. A pesar de que las evacuaciones son complejas por los constantes enfrentamientos, la vicepresidenta espera que “con esta gestión más colombianos puedan irse de Ucrania, a la vez que, generamos la posibilidad de que aparezcan nuevos colombianos que no estaban registrados y que quieran evacuar”.

Ambos países informan que la totalidad de ciudadanos evacuados no han sido trasladados a sus países, alguno se trasladan a otras naciones de Europa o puntos menos tensos de Ucrania.

SEGUIR LEYENDO: