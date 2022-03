Piedad Córdoba aceptó la solicitud de Gustavo Petro y será investigada al interior del Pacto Histórico

Piedad Córdoba acepta solicitud de Gustavo Petro para ser investigada en el Pacto Histórico. Fotos: Colprensa

En el debate del Pacto Histórico realizado por El Tiempo y Semana, el precandidato presidencial y líder del Pacto Histórico, se refirió a la situación por la que es investigada la exsenadora Piedad Córdoba. Aseguró que los “indicios” contra la actual aspirante al senado “son graves” por lo que hizo un llamado al Comité de Ética de la coalición para que sea investigada y así esclarecer los hechos.

“El Pacto Histórico debe activar su mecanismo de controles éticos, ponerlos a pruebas, están puestos a prueba, de cara al país, no como sucedió como Iván y Samuel Moreno, profundamente y demostrarle al país verdades cuales quiera que sean, nos afecten o no nos afecten. Yo soy responsable de meter a Piedad Córdoba en la lista, nadie me lo pidió, yo lo decidí como un acto que pretendiera de resarcimiento”, afirmó el precandidato Gustavo Petro en el debate de los dos medios.

Tras lo sucedido, el pasado miércoles 9 de marzo, Piedad Córdoba aceptó la propuesta de Gustavo Petro y decidió someterse a los mecanismos internos del Pacto Histórico para ser investigada. La aspirante al Senado aseguró en sus redes sociales que espera demostrar su inocencia al país e hizo un llamado a los medios de comunicación.

Esto te puede interesar: Iván Cepeda declarará ante la Corte Suprema de Justicia por la investigación que se le abrió a Piedad Córdoba

“Acepto solicitud de Gustavo Petro de activar mecanismos internos de Pacto Histórico para esclarecer las acusaciones en mi contra. En debido proceso demostraré al país mi inocencia y los intereses detrás de la persecución política. Pido a medios transmitir sin censura mi comparecencia”, aseguró Piedad Córdoba en un mensaje de Twitter.

Es importante señalar que la investigación que se realice dentro del Pacto Histórico no tiene efectos judiciales, pero, aclarar lo sucedido es importante para algunos aspirantes al senado ya que la lista de la coalición es cerrado y algunos de los miembros podrían verse afectados por la situación de Córdoba.

De acuerdo con información de El Tiempo, se pudo establecer que Gustavo Petro ya está al tanto de la indagación que se viene adelantando por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre Piedad Córdoba e incluso cuenta con información adicional por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Esta es la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado:

1 - Gustavo Bolívar

2 - María José Pizarro

3 - Alexander López

4 - Aída Avella

5- Roy Barreras

6 - Martha Peralta

7 - Iván Cepeda

8 - Piedad Córdoba

9 - Pedro Hernando Flórez

10- Isabel Cristina Zuleta

11 - Alex Javier Flórez

También puedes leer: Corte Suprema de Justicia solicitó documentos al Senado para investigar la relación de Piedad Córdoba con el régimen venezolano

Recordemos que Piedad Córdoba es investigada por los supuestos negocios que tuvo con Alex Saab, quien sería testaferro de Nicolás Maduro. Andrés Vásquez, exasesor de la aspirante al Senado entregó las evidencias a la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, estas no son las únicas investigaciones que se vienen desarrollando en su contra.

Córdoba está siendo investigada por su papel como mediadora con las FARC para poder llevar a cabo varias liberaciones entre los años 2006 y 2010, con intereses políticos para ella y para el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Estas acusaciones también fueron realizadas por Andrés Vásquez.

NO DEJES DE LEER: