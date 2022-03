En Masterchef sorprendieron a Isabela Santiago con fotos de cuando era niño, así fue el difícil proceso de transformación de la actriz

Isabella Santiago, actriz venezolana. Foto: Instagram @isabella.san

La actriz venezolana Isabella Santiago, quien es recordada por su papel protagónico en la telenovela que se emitió el año pasado en RCN, ‘Lala’s Spa’, ha demostrado que por sus cualidades culinarias y su fuerte carácter es una dura competidora de esta temporada de MasterChef Celebrity.

Pero muchos desconocen el camino de la artista venezolana que la llevó a convertirse en la primera mujer trans en protagonizar una novela en la televisión colombiana.

Bautizada como Kreiban Carballo Santiago, la actriz que nació el 1992, pasó por diferentes procesos para llegar hasta donde se encuentra en estos momentos, figurando en los medios nacionales. Pero no todo fue tan fácil para Isabella, comentó a CNN en una entrevista realizada hace un par de años que su identificación con su orientación sexual resultó demasiado difícil debido a tabús y preceptos religiosos de su hogar y la sociedad: “Cuando tenía 8 años, sentía que había algo extraño en mi cuerpo, porque sentía atracción hacia los niños de mi edad y no sentía atracción hacia las niñas, que era lo que la sociedad y mi familia me inculcaban”.

Aunque la sociedad venezolana de ese momento complicaba las cosas la actriz que hoy participa en el reality de la cocina más famosa de Colombia, Isabella resaltó el apoyo de su familia en todo momento, incluyendo su confusa infancia: “Aunque puedo decir que pasé por momentos difíciles pues mi padrastro no aceptaba del todo mi forma de ser, siempre estuvo a la defensiva con este tema. Pero el amor que recibí por parte de mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mis hermanas, lo fue todo para mí”.

El físico y las aptitudes de Isabella la llevaron a ganarse en Caracas el certamen de belleza Miss International Quee en el 2014, que no soló le dio como premio la corona, sino un premio de 12.500 dolares y una cirugía estética.

En el 2018 llegaría para protagonizar su primer papel en la televisión colombiana en la novela ‘Nadie me quita lo bailao’, pero su momento protagónico fue con la producción de RCN ‘Lala’s Spa’ convirtiendola en la primera mujer trans en protagonizar una novela.

“Fue una gran oportunidad porque fue reivindicarme con ese ser humano que es transparente, que es puro, que está lleno de valores bonitos”, contó la actriz venezolana al medio digital KienyKe, sobre su impresión en la producción colombiana.

Por lo pronto Isabella Santiago, sigue demostrando en la cocina de MasterChef Celebrity sus cualidades con los sabores y su fuerte temperamento.

Sobre recientes intervenciones notables en el programa de cocina por parte de la actriz venezolana, en medio de un reto de salvación la pareja de actores, compuesta por Jair Romero e Isabella Santiago, tuvieron un percance con una de las preparaciones que los hicieron pasar un tenso momento.

En el reto donde se escogieron los grupos al azar, la pareja de actores tuvo que preparar un plato típico de la gastronomía cundiboyacense, se trato de almojábanas, que las tuvieron que hacer en esta ocasión para sus compañeros que se habían salvado en el anterior reto por equipos.

Todo iba bien hasta que comenzaron a notar un olor a quemado, y en ese instante fue donde la actriz Isabella estalló en enojo con su compañero de equipo: “Eso era lo único de lo que te tenías que haber preocupado. Las almojábanas”.

La respuesta del actor que interpreto al Joe fue “Pero estaba ahí, nos descuidamos”, a lo que continuaba respondiendo Isabella Sanatiago: “Te dije qué era lo único que tenías que hacer”.

El hecho no solo quitó la calma de esa estación, sino que los demás compañeros que estaban compitiendo se sintieron incómodos, como fue el caso de Tatan Mejia que comentó que en ningún grupo había líder por lo cual el error en esas estación no era exclusivo de Jair sino que Isabella también tenía la responsabilidad .

SEGUIR LEYENDO: