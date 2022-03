Presidente Duque y partidos políticos suscriben el ‘Pacto por la vida’ de cara a las elecciones

A menos de cinco días que se lleven a cabo los comicios legislativos, representantes de las colectividades, grupos significativos de ciudadanos, y autoridades suscribieron este compromiso enmarcado por el recrudecimiento de la violencia y la campaña negra. Foto: Pantallazo - Presidencia de la República

Este martes 8 de marzo el presidente de Colombia, Iván Duque, lideró la firma del ‘Pacto por la Vida’, una iniciativa que busca el fortalecimiento de la convivencia y la no estigmatización entre los partidos y movimientos políticos que participan de la campaña electoral, los cuales tendrán su primer pulso este domingo 13 de marzo en las urnas.

La firma de esta iniciativa, denominada ‘Pacto por la vida, una cultura política pacífica, por la democracia y la no violencia en las elecciones y en el ejercicio político’, es una estrategia del Gobierno nacional y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que tiene el propósito de llevar unos comicios democráticos entre la sociedad civil, los organismos de control y las colectividades políticas.

“Los partidos se comprometen a propender por una cultura política basada en el reconocimiento y en el respeto por el opositor político, rechazar públicamente y denunciar ante las autoridades competentes todo lo que amenaza el funcionamiento de la democracia que afecta la participación política, utilizar de manera responsable y respetuosa los espacios en medios de comunicación y redes sociales, y promover el ejercicio libre y consciente de los derechos políticos de toda la ciudadanía, rechazando cualquier acto de intimidación, coacción o corrupción electoral”, señaló el Gobierno nacional.

Asimismo, a través de este acuerdo se les hace un llamado a los miembros de las diferentes colectividades, a los grupos significativos de ciudadanos, a los medios de comunicación y a las autoridades territoriales y nacionales, a promover la acción civilizada y consciente de la política durante estos comicios que se han visto enmarcados por el recrudecimiento de la violencia, la campaña sucia y los descalificativos entre los candidatos.

Algunas organizaciones internacionales de observación electoral, como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la MAPP de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la Embajada de Suecia fueron los testigos de las suscripción de este documento que busca aliviar esta campaña política, que es fundamental debido a que es la segunda después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

“En el marco de las Comisiones de Garantías electorales departamentales se viene promoviendo la firma de Pacto Político por la Vida y la Democracia, que busca que Gobierno Nacional, gobiernos locales, partidos, movimientos políticos y listas independientes se comprometan a rechazar la violencia física y simbólica en contra de líderes políticos y sociales, así como la desatada en contra de instalaciones o mobiliario público y/o privado”, señaló el gobierno.

Asimismo, señaló que se han firmado 16 pactos dentro de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 que se han realizado en Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Amazonas, Magdalena, Bogotá (en la Comisión Distrital), Vichada, San Andrés, Casanare, Boyacá, Sucre, Chocó, Huila, Cundinamarca y Córdoba, algunas de las localidades con mayores índices de violencia durante los comicios.

Según conoció RCN Radio, los candidatos del Pacto Histórico no hicieron parte de este acuerdo argumentando que no era “neutral y no daba garantías para las elecciones del 13 de marzo”.

