Juan Carlos Osorio habló sobre su futuro en el América de Cali

Tras la victoria ante el Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, América tomó un respiro en la Liga BetPlay, pues se metió en el grupo de los ocho mejores tras sumar 15 puntos. Ahora, el conjunto ‘Escarlata’ tendrá una semana clave de cara a sus aspiraciones en este semestre, ya que estará enfrentándose ante Independiente Medellín en la ida de la fase previa de la Copa Sudamericana.

En la antesala del encuentro, que se llevará a cabo este miércoles en el estadio Atanasio Girardot, el técnico de los ‘Diablos Rojos’, Juan Carlos Osorio, se dirigió a los medios de comunicación para resolver inquietudes sobre el presente del equipo y despejar algunas dudas respecto a su futuro en el cargo. Recordemos que, en las últimas semanas, se lo ha vinculado con ser el sucesor del argentino, Santiago Solari, en el América de México.

“Trato de ser muy respetuoso y coherente a mi manera de trabajar. Cuando un club o una selección se nos acerca, normalmente lo mínimo que hago es aceptar un diálogo y entender de parte de ellos cuál es el proyecto deportivo y de acuerdo ahí, darles mi impresión si estoy interesado o no, y lo segundo es si estoy disponible o no”, sostuvo Osorio en primer lugar.

Posteriormente, el estratega risaraldense confesó que sí ha recibido propuestas tentativas para abandonar la dirección del América, sin embargo, tiene clara su postura: “Han llegado, afortunadamente y gracias al de arriba, muy buenas ofertas, pero cuando tomé la decisión de quedarme en Colombia, las decisiones no fueron solo en lo deportivo sino familiares, mis viejos todavía están vivos, los quiero disfrutar al igual que mi familia, la que yo formé. Vivir en Colombia es extraordinario y pertenecer a un proyecto deportivo como América es de orgullo, estoy muy feliz acá”.

Por último, de cara al cruce contra Medellín, Osorio se mostró optimista por el rendimiento del América: “La toma de decisiones ha mejorado bastante, hay un margen aún más grande por mejorar”. Así mismo, destacó que sus dirigidos mantendrán el foco en buscar la clasificación a la fase de grupos: “Necesitamos a todo el mundo en una buena salud, parece que así va a ser. Eber Moreno parece que va a estar con nosotros, para el segundo partido Deiner Quiñones y Daniel Hernández, tal vez.

En el último tramo del mercado de transferencias en Colombia, el cuadro ‘Escarlata’ está muy cerca de fichar al lateral colombiano, Brayan Vera, proveniente del Lecce, en la segunda división de Italia. El futbolista de 23 años ya se encuentra en Cali, por lo que está proyectado que este martes se practique los exámenes médicos para firmar su contrato.

“US Lecce anuncia que, de forma temporal hasta el 31.12.2022, el derecho a los servicios deportivos del jugador Brayan Vera pasan al América de Cali”, expreso la escuadra italiano en un breve comunicado. De acuerdo con el periodista de Win Sports, Felipe Sierra, el negocio corresponde a un préstamo sin opción de compra a cambio de 20 mil euros.

En diálogo con Los Dueños del Balón, en Cali, Vera afirmó que, aunque su deseo era llegar al América, las negociaciones no fueron sencillas, puesto que no hubo “sintonía entre los directivos y mi persona”. Sin embargo, en las últimas horas, el Lecce logró acordar los términos del acuerdo. “Al final era increíble, porque casi un mes nosotros tratando de cerrar esta transferencia, pero al final, lo importante fue que se llegó al acuerdo y estoy muy contento. No veo la hora de llegar y conocer a los compañeros, el profe, al presidente y a todos”, sentenció.

