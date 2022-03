Con América como líder solitario, así finalizó la cuarta jornada de la Liga Femenina BetPlay

María Catalina Usme, la colombiana nominada a mejor futbolista del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Foto: Dimayor.

Este sábado 5 de marzo se dio inicio a la cuarta jornada de la Liga Profesional Femenina de Fútbol de Colombia con un duelo capitalino, pues Millonarios recibió a La Equidad, y finalizó con la agria derrota de Atlético Nacional contra Deportes Tolima.

En este primer partido las ‘Embajadoras’ se llevaron la victoria ante La Equidad dejando el marcador 2-1. Las autoras de los goles fueron Ledys Calvo, en el minuto 82′, y Laura Sánchez, en el 90+4 ‘, y, por parte de las ‘Aseguradoras’ fue Natalia Pastrana, en el 89′. Con este resultado, Millonarios está en la casilla número 13 con 4 unidades, mientras que La Equidad está de cola con menos 7 goles.

El sábado también Pereira, que recibió a Llaneros. El marcador se fue a iguales luego de que Estefanía Vélez, en el minuto 90+4′, le empatara al cuadro llanero ya que sobre la primera parte del segundo tiempo Sandra Ibarguen abrió el marcador. Esto causó que el equipo matecaña se ubicara de noveno con 5 unidades, y las visitantes se quedaran en la cuarta casilla con 7 puntos.

El duelo entre Atlético Bucaramanga y Real Santander se pospuso y aún no se ha confirmado la nueva fecha. Ahora, los partidos del domingo comenzaron con el encuentro entre Orsomarso y Cortuluá. Las locales se llevaron los tres puntos tras cerrar el score 3-1. Las protagonistas de las anotaciones fueron Verónica Pavi, Luiza Montaño y Karen Urrutia y Sara Ángulo, en los minutos 23′, 73′, 89′ y 39′, respectivamente. Con esto, Orsomarso está de quinto con 7 unidades y las vallecaucanas están en la casilla número 15 con 3 puntos.

Luego, el turno fue para Atlético Huila e Independiente Medellín. Este duelo también terminó en iguales, pues el marcador quedó 1-1. Por parte de las ‘Poderosas’ fue Sara Córdoba, que en el minuto 30′, abrió el marcador, y fue hasta el 59′ que Sara Vargas dio el empate. Tras este resultado, las ‘Opitas’ están en la posición número 16 con un único punto, mientras que las antioqueñas están sextas con 7 unidades.

En el Metropolitano de Barranquilla el Junior recibió al América. La escuadra caleña se llevó la victoria gracias a los goles de Ingrid Vidal y Carolina Pineda, quienes anotaron en los minutos 45+1′ y 65′, respectivamente. Con este triunfo, las ‘diablas rojas’ quedaron como líderes únicas, mientras que las barranquilleras se encuentran séptimas con 6 puntos.

Esta cuarta fecha cerró con los partidos entre Atlético Nacional Vs. Deportes Tolima y Deportivo Cali Vs. Fortaleza. Hasta la fecha, las ‘Verdolagas’ no han tenido una buena actuación y este lunes perdió 3-1 en casa. Los goles, por parte de las ‘Vinotinto y oro’, fueron de Génesis Guarnizo, Laura Tamayo y Sindy Constante, en los minutos 13′, 67′ y 87′, respectivamente, y el único gol del equipo antioqueño fue de Mariana Sastoque, en el 73. Tras este mal resultado, la escuadra de Medellín está en la casilla número 13 con tres puntos, y el equipo tolimense está de terceras con siete unidades.

Por último, las vigentes campeonas vencieron a Fortaleza 3-0. Las protagonistas de los tantos fueron Manuela Gonzáles, Tatiana Ariza y Laura Sánchez, quienes anotaron en los minutos 7′, 19′ y 90+2, respectivamente. Con esto, las caleñas están a dos puntos del América, mientras que Fortaleza está décimo con 5 unidades.

