La tensión de una colombiana en San Petersburgo, la otra cara de la guerra entre Rusia y Ucrania

En Rusia el contexto del conflicto cambia pero la tensión es constante Foto: Joaquín Sánchez Mariño

La mirada del mundo se centra a orillas del mar negro, miles de ciudadanos extranjeros se encuentran atados a un conflicto con un extenso historial en Europa. Los bandos son divididos pues algunos optan por reconocer el actuar ruso y otros alaban la resistencia ucraniana. Entre todos estos extranjeros se encuentra Catalina Páez, una colombiana aprovechó las oportunidades académicas de la Federación Rusa para adelantar una maestría en Trabajo Social y Políticas Públicas. Dejó su amada Bogotá hace un par de años y su experiencia la llevó a conocer el conflicto en el país, no obstante, no predecía que tras cruzar el viejo continente y llegar a San Petersburgo, volvería a toparse con un ambiente de hostilidad.

Marcando una línea transversal sobre lo que afronta Rusia, se debe destacar que esta situación no es reciente, pues la conformación de varios países europeos viene desde los tiempos de monarquía sobre el siglo XVIII, posteriormente la organización de la extinta Unión Soviética y la división de estados de varios países eslavos. Las sensaciones en este momento son distintas, la vivencia de una colombiana en Rusia esboza el mundo paralelo que se puede tener con una mínima diferencia de kilómetros.

Infobae Colombia ha tenido la oportunidad de conocer los dos escenarios, inicialmente un colombiano relató su vivencia en Kiev, en medio de las alarmas antiaéreas y el toque de queda del gobierno ucraniano, ahora Catalina Páez brinda su percepción sobre la tensión que cubre a Rusia en algunas regiones.

Infobae Colombia: ¿Cómo colombianos en este territorio cómo afrontan la situación?

Catalina Páez: “Bueno, pues primero que todo digamos que la cantidad de colombianos que hay acá es considerable, teniendo en cuenta que Rusia es uno de los países principales que ha dado becas a estudiantes en este país, becas académicas, por lo tanto, pues digamos que hay bastante flujo de colombianos y colombianas acá Peter, lo segundo es que la verdad, nos mantenemos informados a través de diferentes grupos por Telegram, Whatsapp, etcétera, digamos que se mantiene una unidad de información y colaboración, por lo tanto, se da un parte de tranquilidad, pues no hemos caído como en el escenario del pánico y hemos intentado también estar bastante informados, no solamente de los medios occidentales, sino también, de los medios de comunicación rusos y eso ha hecho que tengamos un amplio espectro de lo que se sabe y de la información que se está teniendo sobre el conflicto.”.

Infobae Colombia: Después de conocer las distintas sanciones impuestas por occidente, ¿Cuál ha sido el factor que más los ha afligido en Rusia?

Catalina Páez: “Quizá el mayor impacto es el factor económico, tratamos de mantenernos al tanto sobre todo el tema de las transferencias bancarias, porque pues digamos que la sanción más fuerte que se siente acá ese esta, la preocupación parte desde ese tema, sobre todo porque muchas de las personas que viven en Colombia, reciben transferencias de las familias que están acá, de resto, mantenemos atentos a toda la información sobre cualquier situación extra que vaya pasando, porque la verdad es un poco incierto saber qué va a pasar mañana o que decisión se va a tomar mañana, por ahora ese es nuestro día a día.”.

Infobae Colombia: Existen distintos contrastes en el concepto paralelo del conflicto, ¿Qué percepción tienen de lo que está pasando?

Catalina Páez: “Creo que la mayoría de los colombianos entendemos que este conflicto no es de hoy, ni de hace un mes, sino que es un conflicto que trae un contexto histórico bastante amplio y creo que para que podamos entenderlo realmente, es necesario retomar no solamente desde 2014, si no previamente al 2014, analizar la historia y el contexto cultural que tienen esas dos regiones, porque son al fin y acabo son dos países eslavos que se están enfrentando posiblemente por unas políticas de occidente y eso hay que tenerlo claro, no es la primera vez que hay injerencia de Estados Unidos y la OTAN.”.

Infobae Colombia: Al día de hoy ya se han registrado decenas de muertos en Ucrania, sin embargo, esta situación solamente es el desenlace de más de 8 años de conflicto, ¿Es coherente el respaldo de occidente desde su mirada como extranjera?

Catalina Páez: “Dicho respaldo de los países de la OTAN y también Estados Unidos, respecto a estrategias militares y apoyo de diferentes tipos ha dejado un gran impacto desde el 2014, en la región del Donbass el conflicto ha dejado más de 14.000 muertos, esta región es lo que se conoce ahora como repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, que personalmente era necesario que fueran reconocidas. No todos tenemos una posición no somos pro rusos, no somos pro guerra, yo creo que los colombianos entendemos que la guerra nunca ha sido el camino porque lo hemos vivido, es necesario buscar salidas acordes a la situación y también que se escuchen las peticiones de Rusia respecto a seguridad.”.

Infobae Colombia: En Colombia ya se asumen algunas posiciones e incluso señalan a Rusia como la culpable, ¿Hay algún tipo de injerencia gubernamental sobre ustedes para asumir una perspectiva adversa?

Catalina Páez: “Yo pienso que general los colombianos no tenemos una ideología marcada, no estamos adoctrinados por ningún pro ruso, tampoco somos pro Putin, solamente tenemos la capacidad de analizar el contexto desde todas las vertientes.”.

Infobae Colombia: ¿Qué les ha comunicado el Kremlin sobre las medidas a tomar?

Catalina Páez: “Bueno, en un primer momento cuando se conocieron las sanciones principalmente también de la desconexión del swift de Rusia ante Europa y demás, el gobierno ruso realizó comunicado para todos los ciudadanos, extranjeros y habitantes del territorio, para explicar que se están tomando medidas para soportar ese tipo de sanciones y necesariamente considero que ellos entienden lo que se viene y entienden que hay que hacer una serie de políticas que puedan identificar estas sanciones económicas.”.

Infobae Colombia: ¿Cómo han afectado las sanciones de occidente en su diario vivir?

Catalina Páez: “Inicialmente la gente salió a la calle intentando sacar el efectivo de sus cuentas bancarias, pues obviamente todo genera un poco de pánico en la gente al no tener efectivo para poder comprar alimentos, pagar sus arriendos, etcétera, que Rusia va a poder soportar ese tipo de sanciones que lastimosamente se están implementando como una salida, que me parece de muy baja índole y por ejemplo, respecto a eso también está la no certificación del Nord Stream 2, después de Rusia haber invertido y proporcionarle por lo menos un 40% de la capacidad del gas que tiene Europa.”

Infobae Colombia: La cancillería colombiana afirma que también está al tanto de los connacionales en Rusia, ¿Qué decisiones se han tomado desde el aspecto diplomático?

Catalina Páez: “Muchos colombianos han salido del país y otros aún esperan para tomar decisiones, hemos estado pendientes de los comunicados públicos que ha sacado la embajada de Colombia en Moscú, hasta ahora han sacado solamente un comunicado público, básicamente dice que debemos actualizar los datos en la página, además no piden que debemos estar pendientes de las noticias en caso de que tengamos que salir del país por algún tipo de peligro, ya en caso de salir no indican que debemos tener en cuenta que los vuelos están excesivamente costosos y que no hay disponibilidad de vuelos en general por las restricciones del espacio aéreo, nosotros llegamos a la conclusión que en caso de intervenir otro país, saldremos del país aunque sería una odisea, puesto que tendríamos que viajar a hacia y luego escalar para nuestro destino.”.

Infobae Colombia: ¿Ha habido una diligencia acorde a la situación, por parte de las entidades consulares en este país?

Catalina Páez: “Personalmente pienso que la Cancillería de Colombia solo ha sobresalido con un comunicado público respecto al costo elevado de los vuelos y la actualización de los datos en la página, pero más allá de eso no hay un acompañamiento, siento que no hay una comunicación efectiva y participativa, no sé claramente como se está manejando el tema en Ucrania, pero acá ha sido poco diligente”

Infobae Colombia: El presidente Iván Duque ha rechazado contundentemente lo sucedido, ha pedido que no se puede pasar por alto la situación de Ucrania e incluso desde su gobierno se quiere mediar para darle solución al conflicto, ¿Qué opina de esta postura, teniendo en cuenta que en Colombia la violencia sigue azotando distintas regiones del país?

Catalina Páez: “Es una burla para nosotros como colombianos y es una burla ante el mundo, que él pueda decir que en efecto está respaldando los Acuerdos de Paz cuando lo que hoy pasa en Colombia, en Arauca, en el Chocó, es producto de la falta de implementación de los acuerdos de paz y eso es un reflejo, es un espejo real de lo que está pasando con Rusia, el presidente ha sido tajante con lo que pasa con Rusia, mientras en Colombia hay varios procesos sin completar, él no rechaza, no produce y no se manifiesta, no ha optado por ni siquiera por implementar los Acuerdos de Paz y creo que efectivamente hay una doble moral en Colombia. El llamado en este momento es que a Colombia no le metan miedo en esas nuevas elecciones producto de lo que está pasando en Ucrania.”.

En medio de un conflicto como el que vive Europa, las distintas opiniones son respetadas. La misma democracia invita a la población a aceptar que nunca habrá una verdad absoluta, pues la objetividad puede primar en algunos casos, no obstante, lo único que el mundo espera es el silencio de los fusiles y la salida del conflicto mediante el dialogo y respecto de decisiones.

