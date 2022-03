“El pacto es con la ciudadanía, no con la politiquería”: Camilo Romero a Gustavo Petro por su reunión con César Gaviria

El pacto es con la ciudadanía y no con la politiquería: Camilo Romero sobre reunión Gaviria-Petro

La reunión que consumaron esta semana el director del Partido Liberal, César Gaviria y el precandidato presidencial, Gustavo Petro, causó toda una tormenta política tanto en la opinión pública, como al interior del Pacto Histórico, al punto que Camilo Romero, también aspirante de esa coalición, rompió el silencio.

El también exgobernador de Nariño también se opuso con vehemencia a que el dirigente liberal ingrese al petrismo con miras a las consultas interpartidistas y luego a la primera vuelta. De hecho, recordó que se opuso a la entrada del exalcalde de Medellín, Luis Pérez.

“Estoy seguro y convencido de que las bases liberales, las bases verdes, las bases de muchos movimientos que buscan el cambio en su esencia pueden y deben estar en el Pacto Histórico, pero también he sido claro, como ocurrió con Luis Pérez y ahora en este caso de César Gaviria, que la alianza, el pacto, tiene que ser con la ciudadanía y no con la politiquería”, señaló Romero.

Los trinos de Gustavo Petro cuando atacaba a César Gaviria por ayudar a Duque y no a él. Fotos: Colprensa.

En ese momento, el aspirante presidencial aprovechó para exhortar a Petro de que haga pactos con la gente y no con políticos tradicionales, que han estado inmersos en gobiernos anteriores. Por ejemplo, César Gaviria apoyó al presidente Iván Duque en 2018, que le permitió ganar la Presidencia y derrotar al líder de Colombia Humana en segunda vuelta.

“Yo creo que Colombia vive y la humanidad vive un momento distinto. Es un momento y un protagonismo para la gente, para la ciudadanía. Esta ya no es la vieja política de hace algunos años. Por eso el pacto es con la ciudadanía y no con la politiquería”, dijo Romero.

Incluso, publicó la foto oficial del encuentro entre Petro y Gaviria y dejó un duro reparo a su hoy jefe político, con quien compite junto a Francia Márquez, Arelis Uriana y Alfredo Saade por la candidatura del Pacto Histórico.

“Yo creo que el momento de Colombia es distinto, yo creo que el pacto debe ser con la ciudadanía, no con la politiquería. #HazloDiferente!”, anotó Romero.

Yo creo que el momento de Colombia es distinto, yo creo que el pacto debe ser con la ciudadanía, no con la politiquería.#HazloDiferente! pic.twitter.com/1hB9DqWINS — Camilo Romero (@CamiloRomero) March 1, 2022

No es la primera vez que Camilo Romero se lanza contra el jefe de los liberales. Hace tan solo unos días, en diálogo con el portal Pulzo, el exgobernador departamental aseguró que César Gaviria no encaja con la coalición y es el continuismo: “Yo no soy de apellidos. Ustedes saben cuál fue mi postura frente a Luis Pérez. No me parecía que él pudiera estar en el Pacto Histórico cuando es un tipo que ha representado uribismo, politiquería y continuismo. César Gaviria representa, justamente, el continuismo”, cuestionó.

Luego de varias críticas por el encuentro, el mismo director del Partido Liberal se pronunció sobre su reunión con el líder de Colombia Humana y corroboró que hasta ahora no hay una alianza con él. Incluso, señaló que él no puede decirle a los liberales por quién votar. “Él está muy claro en que yo no estoy autorizado para meterme a apoyar un candidato presidencial”, dijo Gaviria en entrevista con Noticias RCN.

A pesar de esto, todo parece indicar que Petro y Gaviria seguirán en conversaciones. El mismo Petro dijo que después del 13 de marzo, una vez se conozcan los resultados de la primera jornada electoral del año, se fijará fecha para un nuevo encuentro.

Se acordó esperar la mencionada fecha porque es cuando se definirán dos puntos claves: cuántos senadores y representantes a la Cámara logran conseguir una curul tanto por el Partido Liberal como por Colombia Humana; y quién será el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Así mismo, se sabrá quién representará a la Coalición Centro Esperanza, en la que participan Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria. Este resultado es relevante porque los liberales también han pensado en aliarse con este último.

