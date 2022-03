“Disfrutaba pecar porque lo veía como algo normal”: Jackson Martínez

Jackson Martínez reveló detalles de su nueva vida (EFE)

Muchos recuerdan a Jackson Martínez como el goleador del mundial 2014 en la Selección Colombia, pues fue este delantero quién reemplazó a Radamel Falcao García tras su fatídica lesión de ligamento cruzado, al día de hoy Jackson dejó fútbol atrás, pues enfoca su visión netamente en la música, en una entrevista para la televisión española abrió su corazón y dejó ver varios de sus recuerdos.

Además de la música, ‘Cha-Cha- Chá´ tomo un nuevo camino y es que está depositando sus esperanzas absolutamente en Dios, el curso de la fe ha hecho presencia en su existencia, pues destaca que ha sido un cambio radical ante una vida cargada de pecado en un pasado. En la entrevista para Canal 1 de España, señaló que fue hasta estar sumergido en los problemas, cuando tomó la decisión de enfocarse en Dios, en relación al tema, puntualizó: “Viví una vida hecha de lujuria y pecado, disfrutaba pecar porque lo veía como algo normal, como lo ve el resto del mundo. No vas a ver a Dios como tu todo, a menos que él sea lo único que te quede. Por eso tomé la decisión de enfocarme en Dios”.

Dicho camino de pecado y lujuria mencionado por el jugador, iba de la mano con el estilo de vida de algunos jugadores, pues la fiesta, el licor y las mujeres rigen en su entorno y no fue la excepción para Jackson Martínez, quien con el paso del tiempo logro darse cuenta de lo que estaba sucediendo con su vida, Martínez añadió: “En mi caso fue cuando empecé a darme cuenta de que algunos de los amigos con los que iba a fiestas querían más. Me rodeaban de alcohol, cigarrillos y tantas cosas más”.

Jackson pasó por varios equipos, pues sus goles fueron protagonistas en un principio en el Independiente Medellín, luego en Jaguares de Chiapas, posteriormente el Porto pondría los ojos sobre él, también tuvo una oportunidad en el Guangzhou Evergrande de China y cerraría carrera en el Portimonense de Portugal, sin embargo, el paso más recordado lo deja en Madrid, pues soñó con convertirse en ídolo, no obstante, sus planes no salieron tal como lo pensaba, explicando la situación, Jackson dio detalles de su vinculación al club: “Llegué para ser el nueve del equipo y no tuve los minutos que me hubiera gustado. Uno está en una competencia y no todo entrenador tiene la misma visión que uno, yo sé que con partidos iba a responder, pero él está jugándose su puesto en cada partido y rota bastante. Tengo bonitos recuerdos de ahí, lo que me molestó no lo he dicho porque pasó fuera de la cancha, ese fue el motivo principal de mi salida”.

Nunca se supo el producto de la salida de este jugador del equipo ´colchonero´, empero, afirma que no logro sumar minutos por los planes del entrenador que, aunque no lo culpa, señala que hubiese podido mostrar más.

En territorio español Jackson recuerda un lamentable hecho en su carrera, ya que este país, que ha tenido algunas secuelas de racismo, el chocoano fue víctima de esta segregación social, respecto a esto contó su experiencia qué al día de hoy recuerda como una anécdota más, respecto al tema, el exjugador destacó: “En España fui víctima de racismo en el aeropuerto, solo Dios frenó ese momento. Agarré una gaveta donde uno pone las pertenencias y no había visto que un señor ya la había tomado, puse mis cosas ahí, luego giré, y me iba a quitar los zapatos y él dice: “Disculpa, yo ya tengo esa”. Yo iba a sacar mis cosas y el de seguridad le dijo: “puede compartirla” y el sujeto respondió: “yo no comparto con negros”. Cuando él dijo eso mi primera reacción fue levantarme, ponerme frente a él y vi como una película en mi mente, si hubiese reaccionado habría ido preso, yo me quedé callado porque sentía que si hablaba iba a explotar, evité hablar para que él no me respondiera”.

Al día de hoy, Jackson cuenta con más de 22 mil seguidores en su canal de YouTube, donde comparte sus canciones de enfoque cristiano, dejando un mensaje de vida mediante la incursión en el genero del rap y hip-hop.

