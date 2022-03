Álvaro Uribe insistió en que Zuluaga es el candidato del partido, pero reconoció que algunos de sus militantes votarán en las consultas

El expresidente, Álvaro Uribe, manifestó que hoy su interés personal en la política está desaparecido. Foto: Colprensa

Las elecciones legislativas están a menos de 15 días, pero además, trae con sigo tres consultas que definirán el candidato único de cada coalición para las presidenciales. Dentro de los tres grupos, se encuentra Coalición Centro Esperanza, Pacto Histórico y Equipo por Colombia que representan tres alternativas diferentes y que han creado una gran incertidumbre en el escenario que afrontaran los colombianos para el mes de mayo donde se votaran las presidenciales.

Ante este escenario hay movimiento que ya tiene su candidato único como el caso del Centro Democrático, que mediante una consulta interna logró decidir que Oscar Iván Zuluaga sería la cara del uribismo, una noticia que no cayó bien dentro de algunos sectores del partido de Gobierno, como en el caso de la senadora María Fernanda Cabal que ha hecho saber su inconformidad.

Por lo que en este escenario y ante la posibilidad de votar en las consultas, este 1 de marzo, Álvaro Uribe se refirió al tema y señaló: “Muchos comunicadores me han preguntado: ¿el Centro Democrático vota o no vota las consultas? Mi respuesta esta mañana es sí, tenemos un candidato, surgido de un proceso legítimo y es el doctor Óscar Iván Zuluaga. Toda la militancia del Centro Democrático apoyará al doctor Zuluaga. Unos quieren votar en las consultas, otros no lo harán. Vamos a dejar el tema ahí”.

Pese a que parece que los militantes del movimiento han quedado en libertad para elegir otra opción, algunos de los miembros que apoyan la candidatura de Zuluaga han hecho un llamado para que esto no sea así, pues para mayo esto podría afectar la votación y el apoyo hacía el candidato del partido. Ya que hay algunos que han señalado a los miembros del Equipo por Colombia como un buena alterativa para gobernar, incluso, se rumora que la posible formula vicepresidencial de Alex Char si llegará a ganar sería la senadora Cabal, que mueve una gran parte de los uribistas.

Incluso, en entrevista con El Tiempo la representante del Centro Democrático había señalado que lo mejor era dejar en libertad a los militantes: “No se puede dejar que la centroizquierda saque votos por no incentivar una elección donde no está el candidato nuestro. Pienso, primero, en el país, no en candidaturas y no en egos. Si fuera yo la supuesta candidata, en el lugar de Óscar Iván, le puedo asegurar que incentivaría la votación masiva, por cualquiera, incluso hasta por el voto en blanco si quieren. Esa directriz no es de Óscar Iván, debe venir del presidente Uribe y de la directora del partido”, anotó.

En ese mismo espacio ratificó su inconformidad con el candidato del partido, óscar Iván Zuluaga y aseguró que la razón por la que ella no ganó la consulta, se debió a que el presidente Iván Duque, uso al candidato para derrotarla, pese a que ese no es el candidato que en realidad apoya.

“Solo cuando Duque lo necesitó (a Zuluaga) para derrotarme en la consulta es que le dio ese apoyo. De resto, siempre el candidato ha sido Fico. Duque le apostó a la candidatura de Óscar Iván para sacarme a mí del juego. Lo tengo clarísimo ¿A mí qué temor me da Fico? Que sea un Duque dos”, puntualizó la senadora, lo que dejó ver que al interior del Centro Democrático también existe un fuerte apoyo a la consulta del Equipo por Colombia.





SEGUIR LEYENDO