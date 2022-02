Así le fue a Tatiana Calderón en su debut en la IndyCar 2022

Imágenes de Tatiana Calderón con su nuevo uniforme y el monoplaza que pilotará en la IndyCar 2022. Instagram @tatacalde7

El Gran Premio de San Petersburgo de este fin de semana marca algunas novedades para AJ Foyt Racing, ya que será la primera vez que el equipo presente tres autos de tiempo completo en la serie IndyCar y en uno de ellos estará la corredora colombiana Tatiana Calderón.

La bogotana es la primera mujer piloto en competir por A.J. Foyt, desde que comenzó a participar en los autos de Indy en 1966, y pilotará el Chevrolet ROKiT No. 11.

Scott McLaughlin lideró a Team Penske en la primera fila en la calificación del Premio NTT P1 hoy para el Gran Premio Firestone de St. Petersburg, obteniendo la primera posición de privilegio de su carrera para la carrera inaugural de la temporada NTT INDYCAR SERIES el domingo.

La mejor vuelta de McLaughlin fue de 59,4821 segundos en el Chevrolet Penske del equipo de imágenes DEX No. 3. Su compañero de equipo Will Power fue segundo con 59.6058 en el No. 12 Verizon Team Penske Chevrolet.

La posición de privilegio no fue una sorpresa total, ya que McLaughlin controló el ritmo de su auto al liderar la práctica de esta mañana en el circuito urbano de 14 curvas y 1.8 millas.

Entre tanto, Tatiana Calderón saldrá en el penúltimo lugar, puesto 25, tras completar su vuelta más rápida en 1:00.9391, superando al siete veces campeón de NASCAR Jimmie Johnson que hizo un tiempo de 1:01.0237. La carrera en San Petersburgo iniciará este domingo 27 de febrero al medio día.

Sobre su debut, la piloto indicó: “Creo que cada vez que eres novato en una serie es difícil, pero me siento preparada gracias a las series en las que he corrido en el pasado. Cuando fui a Japón para la Súper Fórmula no tenía compañeros de equipo, no conocía las pistas y tuvimos poco tiempo para adaptarnos a diferentes condiciones, así que estoy seguro de que fue una gran preparación. Con las carreras de resistencia que he hecho en los últimos dos años, incluidas las 24 horas de Le Mans, he aprendido sobre el combustible, la gestión de los neumáticos, y eso realmente puede ayudar en IndyCar, ya que las carreras son bastante largas y la estrategia juega un papel importante, por lo que gestionar todos estos factores es importante para obtener un buen resultado”.

Asimismo, Tatiana dijo de cara al fin de semana de San Petersburgo: “En las pruebas, todos realmente están haciendo su propio programa y nunca sabes cuál es tu posición en términos de rendimiento, así que tengo curiosidad por ver dónde estamos en St. Pete y averiguar si necesitamos centrarnos más en la carrera, en el ritmo o la clasificación. Además, ver una carrera de distancia completa usando ambos compuestos de neumáticos y qué tan bien puedo adaptarme a las condiciones”.

