Con plantón buscan presionar revocatoria contra Daniel Quintero

Manifestantes pidiendo la revocatoria del alcalde de Medellín Daniel Quintero (Colprensa).

A los promotores de la campaña de revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se les acabó la paciencia con el Consejo Nacional Electoral y empezarán a tomar vías de hecho para hacerse escuchar.

Con el temor de que el tiempo siga pasando y ya no sea posible hacer la consulta que removería al mandatario de su cargo, han decidido hacer un plantón el próximo viernes 25 de febrero frente a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en las Torres de Bomboná, en el centro de Medellín. La cita será a las siete de la mañana.

Los promotores invitan a todos los firmantes de la revocatoria, líderes comunitarios y políticos en campaña. A los candidatos les conviene ir porque “sus aspiraciones peligran, la democracia peligra”, según Andrés Felipe Rodríguez, una de las cabezas visibles de la iniciativa.

A los 300 mil ciudadanos que firmamos esta revocatoria, les pido que nos acompañen mañana y exijamos que nos permitan ir a votaciones. Exijámosle a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral que libere la democracia. Son ellos quienes son supuestamente los garantes de la misma y no nos permiten a nosotros realizar este proceso democrático, consagrado en la Constitución.

A la una de la tarde, los manifestantes se trasladarán hacia el Hotel Marriot, en el exclusivo sector de El Poblado, a propósito de unas capacitaciones que allí dictará el registrador general, Alexander Vega.

Hagámosle saber a él que es su obligación decirle al presidente que llame a votación lo más pronto posible, porque no existe nada en la ley que lo impida en este momento. Ya aguantamos suficiente, ya esperamos demasiado después de tres meses y medio de haber entregado las firmas.

Desde el martes de esta semana, mediante comunicado a la opinión pública, habían anunciado que harían el plantón si el CNE no entregaba su respuesta sobre los estados contables de la campaña, que según ellos no superaron los topes establecidos. Como no llegó, reiteraron la invitación.

Por otro lado, promotores de la revocatoria, como el candidato a la Cámara por Antioquia Hernán Cadavid, han tomado medidas por su cuenta para dar celeridad al proceso. Cadavid, que busca la curul con el aval del Centro Democrático, dijo que iniciarán acciones disciplinarias y penales desde Procuraduría y Fiscalía contra quienes, según él, están bloqueando la consulta adrede.

Nuestra ciudad ya alcanzó lo más importante: las firmas, la demostración de la voluntad de revocar a Daniel Quintero. No van a ser unos burócratas desde Bogotá quienes nos impidan a los paisas definir el futuro de nuestra ciudad: recuperar a Medellín.

¿Qué hay en los estados contables?

Daniel Quintero había logrado la suspensión de la revocatoria con dos acusaciones que habían quedado en manos del Consejo Nacional Electoral: que los informes contables habían superado los montos establecidos y que a la contadora de la campaña se le había pagado con dineros públicos. Los promotores están tratando de demostrar lo contrario.

Con respecto a eso, el informe contable se habría filtrado y el informativo Noticias RCN concluyó que solo tiene irregularidades menores, “fáciles de subsanar”, como que un sobregiro fue registrado como crédito, que una corporación no aclaró si haría aportes en dinero o especie y que algunas hojas estaban numeradas por ambas caras.

Con respecto al trabajo de proceso contable, la contadora Sofía León Rojas emitió un comunicado en su defensa. Ella aclaró que el contrato que firmó iría hasta cuando se hiciera la votación y tenía un valor de 25 millones. Ese contrato se ejecutaría en dos fases: la campaña de recolección de firmas (en la que recibiría 7.5 millones) y la campaña para la votación (en la que percibiría 17.5 millones más).

El contrato se terminó de forma adelantada porque el comité promotor nunca llegó a la fase de votaciones. “Con la entrega de los informes y los documentos soporte al CNE, se terminó la ejecución del contrato y se procedió a firmar acta de terminación del contrato y en ella se estipulan las condiciones de terminación de este, respecto de la terminación anticipada y a la modificación del valor”, dijo León en su misiva.

SEGUIR LEYENDO: