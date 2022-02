Llaneros, Cali y Bucaramanga debutaron con pie derecho en la Liga BetPlay Femenina 2022

Con triunfos de Llaneros, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga comenzó la Liga BetPlay Femenina 2022 / (Twitter: @Dimayor)

La espera terminó en la tarde de este viernes 18 de febrero y comenzó así una nueva edición de la Liga de fútbol profesional femenino de Colombia.

Seis equipos vieron acción en Villavicencio, Palmira y Medellín tras los duelos entre Llaneros vs. Atlético Nacional; Deportivo Cali vs. Atlético Huila; y Deportivo Independiente Medellín (DIM) vs. Atlético Bucaramanga.

La jornada empezó a las 3:00 p. m. con una sorpresiva derrota de Atlético Nacional en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Llaneros venció 2-1 al plantel verdolaga con goles de Sandra Carolina Ibargüen y Gabriela Ureña.

Las jugadoras metenses hicieron respetar su casa pese al gol convertido por Nacional por intermedio de María Agudelo, que anotó el primer tanto de la temporada 2022 de la Liga BetPlay Femenina.

Posteriormente, a las 5:30 p. m. el balón rodó en el estadio de Palmaseca de Palmira con la contienda entre Deportivo Cali y Atlético Huila. Las vigentes campeonas de la competición, que cuentan con el récord de ganar la liga sin perder un solo partido, se impusieron con notoriedad tras vencer 2-0 al equipo de Neiva.

Las encargadas de celebrar los gritos de gol a favor del cuadro azucarero fueron Ingrid Yobana Guerra y la santandereana Manuela González, al minuto 21 y 69 del compromiso, respectivamente.

Finalmente, el tercero de los ocho juegos de la fecha 1 se disputó en el estadio Atanasio Girardot donde el equipo Poderoso de la Montaña no pudo derrotar a Atlético Bucaramanga.

Por la mínima diferencia las leopardas derrotaron 0-1 al DIM, gracias al tanto anotado por Karen Lorena Balcázar al minuto 64 del juego.

De los juegos anteriormente mencionados solo uno contó con transmisión televisiva, que fue el partido entre Deportivo Cali y Atlético Huila.

Cabe aclarar que de los 17 equipos participantes de la Liga BetPlay femenina, el equipo que descansará en la fecha 1 es América de Cali y mañana, sábado 19 de febrero el único partido que contará con transmisión televisiva será el duelo entre Real Santander y Millonarios FC en el estadio Villa Concha de Piedecuesta, Santander.

Así está programado el resto de la fecha 1 en la Liga BetPlay femenina 2022:

Real Santander vs. Millonarios FC (sábado 19 de febrero), estadio Villa Concha, 11:00 a. m. (Transmisión de Win Sports y Win Sports +).

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira (sábado 19 de febrero), 1:00 p. m. estadio Nemesio Camacho El Campín.

Fortaleza CEIF vs. Orsomarso FC (lunes 21 de febrero), 2:00 p. m. estadio Municipal de Chía.

Deportes Tolima vs. La Equidad (lunes 21 de febrero), 3:00 p. m. estadio Manuel Murillo Toro.

Cortuluá FC vs. Junior de Barranquilla (martes 22 de febrero), 3:00 p. m. estadio Doce de Octubre.

Así se jugará la segunda fecha de la Liga femenina del fútbol colombiano

La segunda fecha comenzará el 25 de febrero con los duelos La Equidad vs. América de Cali y Atlético Huila vs. Independiente Santa Fe.

Luego será el turno de Atlético Bucaramanga vs. Llaneros y Millonarios FC vs. Deportes Tolima, el 26 de febrero.

La fecha terminará con Deportivo Pereira vs. Fortaleza, Atlético Nacional vs. Cortuluá, Orsomarso SC vs. Independiente Medellín y Junior FC vs. Real Santander. El próximo equipo en descansar también será vallecaucano: Deportivo Cali no jugará la semana que viene.

